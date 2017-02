Deteñen a 7 membros dun clan familiar que crearon en Vigo unha organización que explotaba a traballadores estranxeiros

Axentes do Corpo Nacional de Policía detiveron en Vigo a sete membros dunha suposta organización criminal, tres mulleres e catro homes dun mesmo clan familiar, que supostamente explotaban a traballadores estranxeiros someténdolles a condicións "infrahumanas" con xornadas de 16 horas e salarios de ata 35 euros semanais.

Tal e como comunicou a Policía Nacional, o pasado mes de decembro a Polícia Judiciária de Portugal informou de que un cidadán portugués denunciara que meses antes dous individuos ofrecéranlle ir a España a traballar montando e reparando palés por 600 euros mensuais.

El, tres familiares e un veciño seu, todos eles de poboacións próximas ao Porto, acudiron a España, onde foron divididos en grupos destinados a Baixada do Castelo-Bembrive e Camiño do Arieiro. Alí, empezaron a ser sometidos a "un férreo control" e a ser "vixiados e controlados" de forma continua por un membro do clan.

De acordo co denunciante, as xornadas laborais empezaban ás 6,00 horas e alongábanse ata as 22,00 horas; os traballadores vivían hacinados nunha caravana sen poder bañarse nin lavar a roupa; e sometíaselles a "agresións físicas e ameazas se non cumprían cunha produción mínima de palés ou se tentaban fuxir".

Froito da investigación, os axentes concluíron que detrás destes feitos había unha organización criminal xestionada por un clan familiar, que tiña traballando a varias persoas "nun réxime case de escravitude, sen respectar ningún dos seus dereitos laborais" e "obrigadas" a traballar en condicións insalubres e "sen un mínimo de seguridade".

Por todos estes feitos, procedeuse a deter aos responsables da organización --de nacionalidades española e portuguesa-- por un delito contra os dereitos dos traballadores, tras o que quedaron a disposición do Xulgado de Instrución número 6 de Vigo, por estar a cargo da causa.