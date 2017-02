O coportavoz de Anova xunto a Xosé Manuel Beiras, Martiño Noriega, erixiu ao coordinador da formación nacionalista e deputado de En Marea no Parlamento galego, Antón Sánchez, en "un dos grandes referentes" da organización nacionalista que afrontará o seu III Asemblea Nacional o sábado 18 de marzo en Pontevedra.

En declaracións a Europa Press, o tamén rexedor de Santiago de Compostela ratificou tamén o seu desexo de non estar en "primeira liña" de Anova tras a cita das próximas semanas co fin de centrarse no cargo de representación que ocupa "desde o conxunto dunha candidatura de unidade popular como é Compostela Aberta", na que existen diferentes sensibilidades da cidade.

Con todo, deixou claro que este feito "non significa" que "minore" o seu compromiso con Anova, formación que contribuíu a fundar en 2012 cando os 'irmandiños' de Beiras deixaron o BNG tras a asemblea de Amio.

Iso si, o actual alcalde de Santiago deixou nun segundo plano a súa faceta como coportavoz cando asumiu a candidatura de Compostela Aberta para as eleccións de 2015, aínda que non formalmente como era a súa intención.

DEBATE NA ASEMBLEA

Para o Consello das Mareas de En Marea --formación que ten 14 deputados na Cámara autonómica e que contou co apoio de Anova e outras formacións, aínda que é de adscrición individual-- presentásense varias candidaturas, a de Máis Alá --capitaneada por Luís Villares e con nomes como Xosé Manuel Beiras--, e a de Somos Quen --encabezada polo tamén deputado de En Marea Davide Rodríguez e apoiada por bases de Anova--.

Tras esta situación, a incógnita agora é se se repetirán estas diferenzas na asemblea de Anova, aínda que as fontes consultadas por Europa Press descartan que vaia a haber unha ruptura da organización.

Con todo, estas distintas visións de proxecto político na organización nacionalista poden ter o seu reflexo na asemblea de marzo e o seu plasmación ou non en varias listas para os órganos de dirección.

Así, preguntado pola posibilidade de que haxa un enfrontamento de varias candidaturas, Martiño Noriega asegurou que "o debate político" é "sempre positivo se se da con lealdade" e, respecto diso, sentenciou: "E non teño ningunha dúbida de que neste caso así será (con lealdade".

ANTÓN SÁNCHEZ, "UN DOS REFERENTES"

Noriega tamén se pronunciou, ao ser preguntado, sobre a posibilidade de que o parlamentario Antón Sánchez --que apoiou a candidatura 'Máis Alá' no proceso interno de En Marea-- e o exalcalde de Manzaneda e tamén deputado, Davide de Manzaneda, compitan no III Asemblea Nacional. "Eu sobre hipótese non falaría pero, nestes momentos, Davide está xa na coordinadora de En Marea e creo que Antón Sánchez é un dos grandes referentes da organización de Anova", manifestou, respecto diso.

De feito, esta situación non só lle ocorre a Davide Rodríguez, senón ao propio Beiras, que tamén é membro da coordinadora do partido instrumental, o cal lle supón tamén unha incompatibilidade para ocupar un cargo orgánico en Anova.

Noriega confiou en que a súa organización "continúe" a súa aposta pola construción da unidade popular. "Creo que un dos recoñecementos que hai que facerlle a Anova é o seu papel fundamental de xerar espazos mestizos para construír maiorías sociais alternativas ao PP e ás súas políticas", reivindicou.