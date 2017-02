O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, advertiu de que, se non hai Orzamentos Xerais do Estado (PGE), "outro bloqueo" afectará as ofertas públicas de emprego (OPE). Por iso, dirixiuse a quen piden "estabilidade" no emprego público, nunha mensaxe especialmente dirixida aos socialistas, para que "faciliten" o acordo e espera que este chegue "de aquí a abril", data tope para a convocatoria de Educación.

A pesar da incerteza, Feijóo defendeu ao termo do Consello da Xunta anunciar a OPE de Educación e subliñou, a preguntas dos xornalistas, que "a maioría das comunidades" anunciaron as convocatorias.

"Temos que concretar no primeiro trimestre isto e en Educación mesmo con maior intensidade. Se non facemos a convocatoria e as probas de forma correcta e os profesores non poden tomar posesión no curso seguinte, que ocorre?", reflexionou, antes de subliñar que Galicia xa coñece noutras áreas como o AVE o efecto do "bloqueo" dun ano sen Goberno.

Agora, advertiu de que non hai orzamento, polo que se podería entrar "noutro bloqueo: o das ofertas públicas de emprego". Así, apuntou que aínda que se desbloqueou no seu día o Goberno, que agora "está a funcionar", non se pode despois "bloquear a gobernabilidade" do país.

Así as cousas, asegurou que espera que, "de aquí a abril" haxa un acordo no Estado que desbloquee a situación e tamén as OPE, xa que a "autorización legal" a nivel estatal é "un precepto básico para todas as comunidades". "E eu espero que digamos cada un ao partido ao que pertencemos que hai que desbloquear as contas públicas", subliñou.

Ao seu xuízo, sería "un erro" se non se aproban as OPE nos termos nos que foron anunciadas (na pasada xornada el mesmo ofreceu no Parlamento duplicar as prazas en sanidade ata 1.600 se hai un pacto entre PP e PSOE no marco da negociación do PGE), e tocará pedir responsabilidades "a quen non deixan que haxa oferta pública no país".

A DATA TOPE PARA EDUCACIÓN: MEDIADOS DE ABRIL

Por iso, pediu que quen demandan estabilidade no emprego público (este mércores na Cámara galega o PSOE denunciou a precariedade en sanidade, por exemplo) "non a bloqueen e facilítena". "Espero que de aquí a abril haxa acordo e que, polo menos, a oferta de emprego público desbloquéese", insistiu, para engadir que hai outras autonomías afectadas, non só Galicia.

E é que, segundo manifestou Feijóo, no caso de Educación, a data tope para convocar nos termos previstos é que haxa unha solución a "mediados de abril".

Cos orzamentos prorrogados, advertiu que habería que cinguirse á taxa de reposición do exercicio anterior e que esta non podería ampliarse (o que tampouco permitiría convocar as 1.600 prazas de sanidade, senón algo máis de 800). "Pero non é o que quere o Goberno", resolveu.