(AMP.) Consello.- A Xunta construirá sete residencias de maiores con 900 prazas nas cidades e creará 500 empregos

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunciou este xoves como "obxectivo de lexislatura" a construción de sete residencias públicas para maiores nas principais cidades galegas, que sumarán 900 prazas, permitirán crear 500 novos empregos e suporán máis de 47 millóns de investimento.

"Damos paso a un compromiso concretado no programa co que nos presentamos ás eleccións, o máis grande en materia de gasto social e investimento en infraestruturas sociais da última década", proclamou Feijóo na rolda posterior ao Consello da Xunta, na que presentou o 'Plan Como na Casa' de construción das novas residencias.

Segundo concretou, as residencias de Vigo e A Coruña contarán con 150 prazas en cada centro; e as do resto de cidades (Ferrol, Santiago, Pontevedra, Ourense e Lugo) , con 120. A maioría dos residentes, indicou Feijóo, contará con cuartos individuais con baño, ademais doutros equipamentos.

No que respecta ás características das residencias, todas elas dividiranse nas mesmas zonas ou áreas, sendo a residencial a máis ampla, con estancias destinadas ao aloxamento, comedor, barbaría, cuarto de enfermaría, sala de estar e paseos.

Como "novidade", todos os centros terán unidades xeriátricas e psicogeriátricas diferenciadas, é dicir, contarán con zonas específicas para "aloxar, coidar e traballar" con residentes que padezan deterioracións ou trastornos cognitivos severos.

O resto das áreas destinaranse a zona social; a atención especializada, que acollerá a consulta médica, as salas de rehabilitación e podoloxía, a farmacia, e unha unidade de enfermaría; e a zona de administración e servizos, como lavandaría e cociña.

LOCALIZACIÓN POR CIDADES

Por cidades, cun investimento de 8 millóns e unha capacidade de 150 prazas, a parcela proposta para a construción da residencia de Vigo é o actual emprazamento do antigo cuartel de mariñeiría Méndez Núñez (ETEA). A estimación de novos empregos é duns 90.

Na Coruña, proponse unha parcela próxima ao parque de Eirís, na zona de Tras Hospital, na que se investirán 8 millóns de euros. A previsión de prazas e empregos é idénticas á do centro vigués. Ourense, pola súa banda, acollerá unha residencia nas Lagoas. A ela destinaranse 6 millóns de euros para 120 novas prazas e permitirá crear 75 empregos.

No caso de Lugo exponse un centro con 120 prazas, 75 traballadores e un investimento de máis de 6 millóns. As propostas de localización neste caso son dous: a parcela Montirón ou no Hospital Xeral, no Barrio da Residencia.

Para a nova residencia de Santiago, no barrio das Fontiñas, prevese investir un orzamento de 6,4 millóns. Contará con 120 prazas e 75 empregados, igual que o centro de Pontevedra, cun investimento de máis de seis millóns e cuxa localización prevista é o Hospital Provincial. No caso de Ferrol (120 prazas, 75 traballadores e 6,7 millóns de investimento) emprazarase en O Boial.

Feijóo, quen agradeceu o traballo do departamento que dirixe José Manuel Rey Varela, en Madrid este xoves, explicou que a construción destes centros é "un obxectivo de lexislatura" (finaliza en 2020), aínda que o cronograma dependerá, no caso das parcelas que non son da Xunta, tamén do diálogo cos concellos.