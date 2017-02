Testemuñas exculpan a un dos acusados de participar nunha agresión sexual múltiple a unha moza en Lalín

Este xoves retomouse na Sección Segunda da Audiencia de Pontevedra o xuízo contra dous mozos acusados de agredir sexualmente a unha moza en Lalín. Na nova sesión, testemuñas exculparon a un dos procesados.

O fiscal sostén que se tratou dunha agresión múltiple na que participaron catro homes, dous menores e dous maiores de idade. Nesta segunda sesión do xuízo compareceron como testemuñas os dous mozos que en novembro de 2012, sendo menores de idade, se propasaron coa moza durante a celebración dun concerto no recinto das festas de Lalín. Por estes feitos xa foron xulgados e condenados coa súa conformidade polo Xulgado de Menores.

Ambos exculparon ao acusado Ángel G.A. e aseguraron descoñecer se o outro procesado, Breogán F.T., cometeu algún delito. "Si lle tocamos o cu porque nos parecía unha situación graciosa", recoñeceron.

Ademais, manifestaron que eles pasaban á beira do palco da festa cando viron que o acusado Breogán F.T. estaba debaixo cunha moza. Segundo a súa versión, chamoulles, de modo que se achegaron e tocáronlle o cu porque lles "fixo graza". O que lles moveu foi, segundo recoñeceu, "o ánimo de rirnos un pouco".

Un deles explicou, ademais, que pensaba que a vítima e Breogán eran parella e asegurou descoñecer "se a estaba acosando ou non", xa que creu que "estaba todo consentido".

Unha das amigas que estaba aquela noite coa moza denunciante corroborou o relato dos feitos que mantén a Fiscalía. Así, explicou que os dous menores e Breogán F.T. "rodeárona e tocárona" xa no propio campo da festa e, despois, o acusado levouna á forza baixo o palco e alí estiveron o tres con ela.

Esta mesma moza dixo descoñecer o que ocorreu e apuntou que nin ela nin a súa irmá fixeron nada. "Bloqueámonos e non lle demos a importancia que había que darlle", abundou.

Tamén prestaron declaración varios amigos de Breogán F.T. que aseguraron que, tras eses feitos, en varias ocasións, a suposta vítima "perseguía" ao mozo cando estaban nalgunha festa. Tamén a súa actual noiva insistiu nesa situación e varias testemuñas aseguraron que el tivera que irse dalgunha verbena ou feira para evitala.

A NAI

A nai do procesado asegurou que aquela noite acudiron á festa en familia e que ela non perdeu de vista ao seu fillo "en ningún momento". Así mesmo, negou que estivese coa presunta vítima.

Esta muller tamén asegurou que días despois da suposta agresión sexual a moza presentouse no bar que rexenta a familia dicindo: "Se non me paga, voulle a denunciar".

Engadiu que, tras a denuncia, a moza adoitaba frecuentar o bar e, aínda despois de pedir unha orde de afastamento do acusado, varios días á semana adoitaba ir coas súas amigas e sentar preto do negocio esperando a que el saíse. Unha vez mesmo a familia do mozo chamou á Policía Local e á Garda Civil para que houbese probas do que facía.

O xuízo retomarase o vindeiro luns 27 de febreiro. O fiscal pide 12 anos de prisión para Breogán F.T. por un delito de violación e outro cinco anos para o Ángel G.A. por agresión sexual.