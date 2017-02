Un vídeo con textos de Rosalía de Castro en distintos idiomas para celebrar o 'Día de Rosalía'

A Rede de Lectorados e Centros de Estudos Galegos de Xunta de Galicia celebrará este 24 de febreiro, 'Día de Rosalía', coa posta en marcha da nova iniciativa 'Rosalía universal', que da voz desde diferentes puntos do mundo e en diferentes linguas aos textos do poeta galega máis universal, con motivo do 180 aniversario do seu nacemento.

Así o deu a coñecer este xoves o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, quen detallou que o alumnado destes centros "elaborou unha serie de vídeos nos que le textos da autora compostelá na lingua na que foron escritos e no seu propio idioma".

Valentín García chamou a atención sobre a "universalidade" da poesía rosaliana, que "lle da nome a esta iniciativa", á vez que indicou que foi o propio alumnado de galego o que escolleu para gravar aqueles poemas que máis lle impactaron ou que sentiron máis próximos.

Ademais, destacou o papel da Rede de Lectorados e Centros de Estudos Galegos "na divulgación" da lingua e da cultura de Galicia. "Cada un destes estudantes universitarios que quedou impresionado pola forza e a beleza da poesía rosaliana será un magnífico embaixador da literatura en lingua galega no seu país", dixo García.

ROSALÍA UNIVERSAL

O proxecto 'Rosalía Universal' reúne 15 traballos que o alumnado dos centros de estudos galegos da Xunta de Galicia elaborou con motivo do Día de Rosalía.

Neles, o alumnado de galego le os poemas da súa preferencia e explica as razóns polas que elixiu determinados textos. Todos os vídeos poden verse no Portal da Lingua Galega.