O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, remarcou que Galicia volveu cumprir en 2016 o déficit público, "consolidándose" como a comunidade de "referencia" en estabilidade orzamentaria, un valor "irrenunciable" para o xefe do Executivo.

En concreto, Galicia pechou o exercicio cun déficit axustado por baixo do 0,7% fixado para todas as autonomías, pasando do 0,68% de 2015 ao 0,58% de 2016, polo que se reduce a nivel relativo un 15%.

Ao termo do Consello da Xunta, Feijóo destacou que estes datos reforzan a convicción do Goberno galego de volver cumprir neste 2017 o obxectivo de déficit, que o Consello de Política Fiscal e Financeira situou nun 0,6 por cento, como está fixado nas contas autonómicas en vigor desde febreiro.

Feijóo destacou que o cumprimento do obxectivo de déficit foi posible pola "boa execución orzamentaria" alcanzada en 2016. En concreto, Galicia logrou unha execución do 100,9% do gasto non financeiro (súmanse remanentes de exercicios previos, por exemplo, de fondos europeos).

Ao fío deste dato, o xefe do Executivo resaltou que é posible axustarse ao orzamento en ano electoral e que este non debe aproveitarse para "gastar o que non se ten" porque "os orzamentos están para cumprirse".

REFORZAR O GASTO SOCIAL

Feijóo tamén destacou que o Goberno "volveu reforzar en 2016 o gasto social e os gastos de capital, correspondentes sobre todo aos investimentos. Tamén a subliñado que, á espera de que o Ministerio de Hacienda publique os datos de peche de exercicio, Galicia consolídase como a segunda comunidade con máis investimentos recollidos nos seus orzamentos, "duplicando a media autonómica".

Crecen en 107 millóns de euros os gastos en persoal, debido ao incremento retributivo do 1%, á devolución da parte da extra de 2013 e ao reforzo das substitucións, sobre todo no Sergas e nos servizos sociais.

O informe tamén reflicte que o gasto executado en intereses de débeda reduciuse en 92 millóns tendo en conta os dous últimos exercicio. De feito, o presidente subliñou que Galicia é a comunidade na que menos creceu a débeda pública desde 2009.

Por último, aludiu á redución dos ingresos pola rebaixa de varias impostos --Sucesións, tramo autonómico do IRPF e a posta en marcha dun programa de impostos cero no rural--, cun impacto no seu primeiro ano de aplicación de 41 millóns de euros, que aumentará en próximos exercicios.