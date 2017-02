Goberno e comunidades elaborarán un informe técnico sobre o Sistema de Dependencia e o seu financiamento

A Comisión Interministerial para a Análise da Situación do Sistema de Dependencia acordou este xoves 23 de febreiro a elaboración en tres meses dun informe técnico sobre a situación actual do Sistema de Dependencia, a súa sustentabilidade e os actuais mecanismos de financiamento.

A comisión, que se reuniu este xoves por primeira vez, está presidida polo secretario de Estado de Servizos Sociais e Igualdade, Mario Garcés, e composta por un total de sete membros da Administración Xeral do Estado e sete representantes das comunidades autónomas (Castela e León, Cataluña, Galicia, Andalucía, Principado de Asturias, Aragón e Canarias).

O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, explicou que o Goberno galego "participa nesta comisión co obxectivo de que sirva para dar un impulso definitivo á atención á dependencia".

Respecto diso, avogou por un gran acordo de estado para atender o reto do coidado dos maiores e persoas con discapacidade. Para iso, o conselleiro indicou que hai que estudar os diferentes servizos que se prestan e o seu custo de acordo coas características que presenta Galicia en canto porcentaxe de persoas maiores e dispersión, así como as posibilidades de emprego asociadas a eses servizos e o estudo de modelos de éxito doutras comunidades autónomas e doutros estados.

DEBATE

Pola súa banda, a conselleira de Familia e Igualdade de Oportunidades de Castilla-León, Alicia García, que participou nesta primeira reunión, indicou que o documento será debatido no Consello Territorial do Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia, nunha sesión extraordinaria.

Así mesmo, á súa saída do encontro na sede do Imserso, sinalou que entre os temas a debater atópase a necesidade de facer un sistema sustentable economicamente para as arcas das comunidades autónomas e que teña un financiamento suficiente e garantido, para o que é necesario facer un bo estudo dos custos reais do Sistema de Dependencia, especialmente dos servizos profesionais.

Xunto a isto, García defendeu a necesidade de simplificar os mecanismos de financiamento, xa que o deseñado pola Lei demostrou ser "excesivamente complexo" e a súa xestión leva un "alto custo e esforzo, tanto para as comunidades como para a administración central".

Por este motivo, Castilla-León defendeu que o financiamento da Dependencia poida ir vía financiamento autonómico, cos parámetros que se determinen e coas garantías que puidesen ser necesarias en relación o seu destino.