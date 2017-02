A comisión de expertos para a reforma do financiamento autonómico empeza a traballar tras ser constituída

A vicepresidenta, ministra da Presidencia e para as Administracións Territoriais, Soraya Sáenz de Santamaría, presidiu este xoves a reunión de constitución da Comisión de Expertos para a reforma do financiamento autonómico, que empeza xa a traballar tras a aprobación da súa creación polo Consello de Ministros o pasado 10 de febreiro.

Ao acto de constitución da comisión de expertos, creada en cumprimento dos acordos alcanzados pola Conferencia de Presidentes o pasado 17 de xaneiro, tamén asistiu o ministro de Hacienda e Función Pública, Cristóbal Montoro.

O 'comité de sabios' sobre financiamento autonómico conta cun representante de cada comunidade autónoma e con outro membro en representación do Goberno central. A presidencia recae no catedrático de Dereito Tributario da Universidade de Jaén, Manuel González Sánchez.

A proposta do Estado tamén participan na comisión a catedrática de Facenda Pública da Universidade de Cantabria, Natividad Fernández; o director de Fedea, Ángel de la Fuente; a profesora Maria Antonia Monés; e o catedrático de Facenda Pública da Universidade de Alcalá de Henares, Manuel Lagares, que xa presidiu o comité de expertos de Cristóbal Montoro para a reforma do sistema fiscal en 2013.

Por parte das comunidades e cidades autónomas, forman parte da comisión Santiago Lago Peñas (Galicia), Francisco David Adame Martínez (Andalucía), Carlos Monasterio Escudero (Principado de Asturias), Juan Manuel Rodríguez Poo (Cantabria), Juan José Rubio Guerrero (La Rioja), José Carlos Sánchez de la Vega (Región de Murcia), Francisco Pérez García (Comunitat Valenciana), Alain Cuenca García (Aragón), Jesús Fernando Santos Peñalver (Castilla La Mancha), Arturo Melián González (Canarias), Francisco Pedraja Chaparro (Extremadura), Guillem López Casasnovas (Illes Balears), Jorge Onrubia Fernández (Madrid), Jaime Rabanal García (Castilla y León), Miguel Ángel Pérez Castro (Melilla), Joaquín Aranda Gallego (Ceuta).

No caso de Cataluña, a Generalitat non propuxo experto, algo que lamentaron desde o Goberno central ao consideralo "sorprendente" e unha decisión pouco responsable que prexudica aos cidadáns cataláns, e especialmente ante as dificultades financeiras que a comunidade segue presentando.

ACORDAR UN "IDEARIO BÁSICO"

O Goberno pretende alcanzar un acordo sobre o novo modelo de financiamento que sexa estable --aínda que se poida ir revisando-- e que os ingresos non dependan tanto do ciclo económico, xa que en épocas de bonanza hai máis financiamento, mentres que en crise, os ingresos diminúen considerablemente. Trátase, en definitiva, de desvincular o sistema das oscilacións notables do ciclo económico.

A intención do Executivo é acordar un "ideario básico" e "cuestións concretas" da reforma do sistema que sirva de base á discusión dos expertos, xa que establecer de antemán os temas sobre os que se ten que pronunciar a comisión, permitirá, segundo o Executivo, "enfocar" os traballos.

Ademais, a idea é que o comité debata as cuestións pero sen a necesidade de chegar a un acordo, senón que posteriormente encargaríase o Ministerio de Hacienda de elaborar un informe que recollería as diferentes achegas dos expertos e mesmo podería facer propia algunha delas.

Para avanzar nos traballos, o acordo establece a creación dun relatorio no seo da propia comisión constituída por sete membros, dos cales un será o presidente da comisión de expertos e o resto serán nomeados pola propia comisión entre os seus membros.

INFORME FINAL EN SEIS MESES

En canto ao desenvolvemento dos traballos da comisión de expertos, o Goberno contempla que se reúna en varias sesións, en cada unha das cales se tratarían uns determinados temas. A partir do falado nas devanditas sesións e os documentos achegados, o Ministerio de Hacienda recollerá e sintetizará as propostas presentadas, que en última instancia deberán ser aprobadas no Consello de Política Fiscal e Financeira (CPFF).

Así, a comisión terá que render un informe final no prazo de seis meses que, unha vez aprobado, será remitido ao Comité Técnico Permanente de Avaliación e ao CPFF, que terá a última palabra sobre o novo modelo de financiamento autonómico, xa que as propostas do comité de expertos non serán vinculantes.

Na última fase das discusións será necesario compaxinar as actuacións deste órgano multilateral con reunións bilaterais, nas que se busque a través da negociación política o apoio necesario para a aprobación dun modelo consensuado.