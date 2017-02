A FEMP pide unha reunión ao Goberno para modificar o Imposto de Plusvalías

O presidente da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP), Abel Caballero, anunciou este xoves que solicitará unha reunión co Goberno para modificar o coñecido como Imposto de Plusvalías.

Caballero tomou esta decisión despois da sentenza do Tribunal Constitucional varios artigos da norma en Guipúzcoa porque entende que vai contra o principio de capacidade económica tributar por este imposto cando a venda do inmoble realizouse con perdas.

A FEMP está "a estudar a fondo" a sentenza porque, segundo explicou o seu presidente, o declarado inconstitucional non é o imposto senón a fórmula para o seu cálculo, polo que "o Lexislativo é o que ten que decidir".

Segundo lembrou, a FEMP xa advertiu en diversas ocasións ao Goberno sobre esta cuestión e foi incluído nas resolucións do seu XI Pleno en 2015. Ademais, foi un dos temas abordados na reunión mantida coa vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, e o ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, o pasado 6 de febreiro.

En calquera caso, Caballero adiantou que, ata que se apliquen as modificacións lexislativas necesarias, os concellos estarán "á beira dos cidadáns.

"Nós obedecemos leis, nós non decidimos; seguimos e seguiremos as indicacións do lexislativo; é o lexislador quen ten que entrar ao fondo desta cuestión. Teñen que ser técnicos, xuristas e o Lexislativo quen decidan como proceder coas plusvalías", explicou.