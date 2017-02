A Xunta impulsa con 48 millóns a formación de 11.250 desempregados a través de 750 cursos

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunciou a aprobación das axudas para formación de desempregados en empresas, entidades sen ánimo de lucro e concellos. Este programa contará cunha dotación de 48 millóns de euros para pór en marcha 750 cursos para 11.250 persoas. Esta cantidade inclúe, ademais, os fondos para as bolsas dos asistentes aos cursos.

Ao termo do Consello da Xunta, Feijóo repasou as novidades dos cursos: o aumento da ponderación dos cursos con maior inserción laboral; a reserva dun 10 por cento do orzamento para a formación en competencias crave para aqueles sen estudos básicos; e anticipos de ata o 60 por cento da subvención.

Tamén a incorporación de medios electrónicos á tramitación das axudas e á ampliación da súa duración ata un máximo de 12 meses, o que permitirá ofrecer unha formación máis completa. Isto é posible grazas a que o período de execución das axudas amplíase a dous exercicios, polo que os cursos non quedarán limitados á segunda metade do ano.

"Imos facer os cursos adecuados ao que o mercado demanda, e o mercado demanda idiomas, TIC, finanzas, industria 4.0 e cuestións no ámbito xurídico e do funcionamento das administracións", indicou o presidente. "O 40 por cento da xente que está no paro non ten estudos secundarios e este é o principal problema para atopar un traballo", abundou.

Respecto das bolsas, este ano simplifícase a súa xestión e prímanse as entidades que axuden a tramitar as solicitudes dos seus alumnos. Con 7 millóns de euros, pagaranse axudas de transporte, manutención e aloxamento, conciliación, bolsas para persoas con discapacidade e para mulleres vítimas de violencia machista.

Feiojóo tamén fixo fincapé na utilidade destes cursos, xa que o "o 56 por cento da xente que fai estes cursos consegue un traballo nos 12 primeiros meses tras finalizalo".

15.500 PRAZAS DE FORMACIÓN PARA DESEMPREGADOS

A formación en entidades, empresas e concellos complementa aos outros dous programas de formación para emprego. Por unha banda, están os cursos que, por primeira vez, ofértanse en institutos e centros de FP, con ata 3.200 prazas a través do programa cualifica FP.

Por outra, os cursos que ofrecen os 12 centros de formación da Consellería de Economía e Industria. En total, a Xunta oferta 1.035 cursos, con 15.500 prazas, nos que inviste 61 millóns de euros.