O PSdeG organiza unha xornada no Parlamento sobre a ordenación de vivendas de uso turístico en Galicia

O PSdeG organiza o venres unha xornada no Parlamento sobre a ordenación das vivendas turísticas en Galicia, na que se exporán diferentes puntos de vista sobre o decreto aprobado pola Xunta a finais do pasado mes de xaneiro.

Diso informou o PSdeG a través dun comunicado, no que precisou que a xornada comezará ás 9,45 horas e que a clausura prevese sobre as 11,45 horas da man do portavoz parlamentario, Xoaquín Fernández Leiceaga.

Á charla-debate acudirán o alcalde de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), Alberto Varela; o presidente do Clúster de Turismo de Galicia, Francisco González; o presidente da Federación Galega de Turismo Rural, Cesáreo González Pardal; e a presidenta da Asociación de Vivendas Turísticas de Galicia (Aviturga), Dulcinea Aguín, tamén portavoz do PSOE en Sanxenxo (Pontevedra).