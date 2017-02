Personalidades da cultura, a política e veciños homenaxean a Rosalía ante o seu monumento en Santiago

Personalidades da cultura galega, a política e veciños homenaxearon á escritora e poeta Rosalía de Castro con motivo do 180 aniversario do seu nacemento ao redor do monumento que a lembra na Alameda de Santiago e que este ano cumpre o seu centenario.

No acto distintas autoridades como o presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso; o alcalde de Santiago, Martiño Noriega; ou o presidente da Fundación Rosalía de Castro, Anxo Angueira, lembraron o "impulso colectivo que fai cen anos foi capaz de levantar a estatua".

"Esta homenaxe quere honrar a unha figura de referencia galega, unha persoa que merece todo o noso recoñecemento" non só na súa faceta como poeta senón tamén "como persoa valente que alberga o mellor dos galegos", sinalou González Formoso.

O presidente da Deputación tamén destacou na súa intervención os valores de Santiago de Compostela, "unha cidade que fai cen anos foi capaz de conseguir, entre persoas anónimas, artistas, escritores e emigrantes recoñecer e homenaxear á gran figura que foi Rosalía de Castro, que protexeu os valores que ela defendeu e que merece tamén o recoñecemento da Deputación".

Así mesmo, o alcalde de Santiago de Compostela, Martiño Noriega, lembrou que Rosalía foi "unha muller rebelde e libre", que reivindicou a loita de xénero cando poucos falaban diso. "A pesar de habitar espazos incómodos fai cen anos, hoxe a escritora é un patrimonio reivindicado por todas e todos os galegos", asegurou o rexedor, que destacou a unanimidade que conseguiu a proposta de que o aeroporto de Santiago leva o seu nome.

Pola súa banda, o presidente de Fundación Rosalía, Anxo Angueira, sinalou que "fai cen anos xerouse ao redor de Rosalía unha enorme unidade social" que perdura a día de hoxe. Así, fixo memoria do acto de inauguración do monumento fai cen anos no que "estaba representado todo o abanico cultural galego".

"Esa é ela, unha xigante que non necesita respiración asistida, nin prantos, nin ritos florais. Os pulmóns da súa obra aférranse ao futuro e se inflaman coa forza dun país que respira a cultura por cada brecha", destacou o presidente da Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega (AELG), Cesáreo Sánchez.

No acto, no que participaron alumnos de distintos institutos de secundaria da cidade e que contou coa actuación do grupo Habelas Hainas, tamén participou o investigador Miguel Anxo Seixas, autor do libro 'Quen for a pedra. Centenario do monumento a Rosalía na Alameda de Santiago de Compostela'.

OUTROS ACTOS

Ademais deste acto, o Concello de Santiago destacou que continúa conmemorando o 180 aniversario do nacemento de Rosalía de Castro con outras actividades como o concerto que terá lugar este venres ás 20,30 horas no Teatro Principal.

O concerto, segundo explicou o Consistorio, será a cargo do grupo '2naFronteira' que, en formato trío, interpretarán unha selección de temas de marcado carácter rosaliano.