A situación laboral en Faro de Vigo segue estable tras a vitoria de CC.OO.

Comisións Obreiras (CCOO) repite como primeiro sindicato no Faro de Vigo, onde é o referente dos traballadores dende hai varios lustros. A central volveu gañar as eleccións sindicais no Faro de Vigo, que tiveron lugar esta semana.

Javier Moll, propietario do grupo que controla Faro e La Opinión

Fíxoo ademais nuns comicios nos que a súa candidatura logrou todos os delegados. Malia que só se presentaba esta lista, votou o 80% do cadro de persoal, segundo datos do sindicato.

De todos os xornais en papel do país, Faro de Vigo é sen dúbida o que menos conflitividade laboral viviu durante a presente crise. Malia aturar longuísimas xornadas laborais e sufrir algúns recortes de gastos, o cadro de persoal non tivo que enfrontarse ao nivel de despedimentos, EREs e atrasos que asolaron e asolan a boa parte da competencia.

As súas cifras de audiencia descenderon, pero en menor medida que as de algúns dos seus competidores. A nivel publicitario Faro de Vigo segue forte, impulsado polo apoio editorial que presta ao alcalde Abel Caballero a nivel olívico e ao PPdeG no eido galego. Prensa Ibérica, tamén coñecida como Grupo Moll, emprega esta receita tamén na Coruña, onde La Opinión -onde si houbo importantes recortes- está máis próxima editorialmente a Marea Atlántica, pero a nivel de información de ámbito galego tampouco se enfronta a miúdo á Xunta.

CCOO considera «rotundo» o seu triunfo nestas eleccións pois, alén do resultado, foi o único sindicato capaz de reunir os apoios suficientes para se presentar. A candidatura independente, que ata o momento tiña dous representantes, non conseguiu sequera reunir os 27 avais que precisaba para concorrer ás eleccións, malia formaren o cadro de persoal do diario decano do país 149 traballadoras e traballadores.

