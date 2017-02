A Reserva de Biosfera As Mariñas Coruñesas logra a declaración de utilidade pública

A Reserva de Biosfera As Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo obtivo a declaración de utilidade pública. En concreto, o Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este xoves a orde da Xunta de Galicia pola que, en vista do informe favorable do Ministerio de Facenda, outórgase esta declaración.

Nun comunicado, informa que a utilidade pública lógrase "en base ao recoñecemento da función social da Reserva para a súa área de influencia", condición necesaria para a cualificación.

A reserva quere que a utilidade pública supoña un impulso para a implicación das grandes e medianas empresas da área metropolitana. "A efectos prácticos, a declaración leva que as achegas de empresas teñan unha dedución dun 35%, converténdose nun incentivo a colaborar", explican os seus promotores.

Así, o presidente da Reserva e alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso, afirma que traballará para que grandes empresas da comarca, sobre todo aquelas con política de responsabilidade corporativa, "anímense a colaborar de forma efectiva co plan de acción da Reserva".