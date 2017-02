Detido por roubar a un mozo no paseo marítimo da Coruña

Axentes do Corpo Nacional de Policía detiveron a un mozo de 23 anos por roubar a outro no paseo marítimo da Coruña, segundo informa a Xefatura Superior de Policía en Galicia.

A subtracción produciuse sobre as 04,30 horas do pasado día 10 de febreiro, cando o denunciante ía camiñando polo paseo marítimo e achegóuselle un mozo por detrás que lle meteu a man no peto da cazadora e rexistroulle.

O prexudicado sacoulle a man, co que comezou un pequeno forcejeo entre ambos. Nese momento, apareceu outro mozo que empuxou á vítima e esta caeu ao chan. Mentres un dos asaltantes agarráballe as mans, o outro lle arrebatou o teléfono móbil, e acto seguido fuxiu á carreira.

Pouco despois, a Policía detivo a un dos autores, un mozo que días antes fora detido por entrar de madrugada nunha casa, cos seus moradores dentro, tras roubar nos Xardíns de Méndez Núñez a carteira á filla destes.