En Marea pide a dimisión de Catalá pola relevación do fiscal que investigaba ao presidente de Murcia

En Marea reclamou a dimisión do ministro de Xustiza, Rafael Catalá, pola relevación de varios fiscais, entre eles o fiscal xefe de Murcia, Manuel López Bernal, que era o encargado de investigar o presunto caso de corrupción do presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez López.

O portavoz parlamentario do partido instrumental, Luís Villares, asegurou que "aproveitar a reorganización das xefaturas das fiscalías para relevar da súa función a quen estaba a investigar unha trama corrupta que afectaba o partido ao que pertence o ministro, o PP, é algo que non podemos pasar por alto".

A través dun comunicado emitido este xoves, o maxistrado en excedencia argumentou a súa petición de dimisión para Catalá en que as "ameazas sufridas" polo fiscal xefe de Murcia "evidencian unha incapacidade de protexer" a quen desenvolve "unha función fundamental", tanto en "termos democráticos", como "contra a corrupción" e "en termos de transparencia".

Así, continuou, Rafael Catalá "non está á altura" do seu posto como ministro, xa que "non é capaz de garantir" nin a "investigación independente das fiscalías", nin "unhas condicións de seguridade para quen está a investigar a corrupción".

Pola súa banda, a deputada de En Marea nas Cortes Yolanda Díaz criticou que o ministro de Xustiza "fai todo o contrario" de "velar pola legalidade" e pola "separación de poderes". "Temos unha nova casa real e un réxime que actúa en favor das oligarquías do país", apostilou.

ANTICORRUPCIÓN EN GALICIA

Por outra banda, Luís Villares opinou que a reorganización das xefaturas das fiscalías debería ser aproveitada por Catalá para "crear a Fiscalía anticorrupción en Galicia", unha "vella demanda dos sectores profesionais do país".

Así mesmo, apuntou que a creación desta fiscalía sería "indispensable" para "acometer unha investigación independente e cos medios necesarios en todas as tramas de corrupción que hai en Galicia".