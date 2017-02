A Xunta subvencionará ata un 25% a adquisición do primeiro barco a menores de 40 anos

A Consellería do Mar destina 500.000 euros a axudas para subvencionar ata un 25% a adquisición do primeiro barco para as persoas menores de 40 anos, ata un máximo de 75.000 euros.

Así o aprobou este xoves o Consello da Xunta na súa reunión semanal, na que se deu luz verde a estes apoios, cuxos solicitantes deben ter un mínimo de cinco anos como mariñeiro ou ter a titulación profesional esixida segundo a embarcación que queira comprar.

Estas subvencións inclúense nun informe analizado este xoves polo Consello, que recolle un conxunto de tres convocatorias de axudas para 2017 por importe total de 21,4 millóns de euros para mellorar a actividade pesqueira e acuícola galega, ao amparo do Fondo Europeo Marítimo e da Pesca (FEMP). Estas ordenes de axudas sairán publicadas nos próximos días no Diario Oficial de Galicia (DOG).

A liña de apoios para a compra do primeiro barco enmárcase dentro dunha orde de axudas que tamén prevé máis de 110.000 euros para compensar a aqueles tripulantes que traballasen a bordo de buques que paralizaron a súa actividade. Deste xeito, a contía global da orde de axudas a tripulantes de busques pesqueiros é de máis de 610.000 euros.

OUTRAS AXUDAS

A segunda orde de subvencións para a frota que recolle o informe é para investimentos que fomenten a pesca sustentable para os propietarios de buques pesqueiros. Unha convocatoria á que se destinan case 2,7 millóns de euros.

Ao amparo delas poderase subvencionar actuacións que melloren as condicións de traballo e seguridade dos buques, investimentos relacionados coa eficiencia enerxética, coa mitigación do cambio climático e co aumento do valor engadido e a calidade dos produtos, entre outros.

TRANSFORMACIÓN E COMERCIALIZACIÓN

A terceira liña é para o investimento en pequenas e medianas empresas (pemes) de transformación dos produtos pesqueiros e de acuicultura. A elas a Xunta destina 18,1 millóns de euros para fomentar unha pesca e acuicultura sustentables desde unha perspectiva ambiental, socialmente responsable e competitiva. Deste xeito, subvencionarase ata o 50% das melloras que realicen as pemes.

Serán obxectivo destas axudas os proxectos que contribúan a aforrar enerxía ou reducir o impacto no ambiente, que melloren a seguridade, hixiene, saúde e as condicións de traballo das plantas e que axuden á transformación de capturas de peixe comercial que non se poidan destinar ao consumo humano.