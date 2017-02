A Xunta reabrirá o Corredor do Morrazo (Pontevedra) o venres pola tarde

A Xunta reabrirá ás 17,00 horas deste venres o percorrido actualmente pechado no Corredor do Morrazo (Pontevedra) con motivo das obras de conversión desta estrada en autovía. Unha vez restablecida a circulación, as obras precisarán só cortes puntuais, segundo comunicou a Administración autonómica.

O treito entre Rande e a ligazón de Meira estivo pechado desde o pasado 2 de novembro ata o 21 de decembro, cando se reabriu pola operación especial con motivo do Nadal. Tras iso, volveu pecharse o 9 de xaneiro para preservar a seguridade de traballadores e usuarios durante as voaduras realizadas.

Aínda que a data inicialmente prevista para a reapertura era o 24 de xaneiro, finalmente atrasouse un mes, o que a conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, xustificou no seu momento en que se trata dunha obra de gran envergadura.

De feito, a Xunta, que lembrou aos usuarios "a importancia de respectar a sinalización das obras", destacou que a autovía do Morrazo é "a maior infraestrutura viaria que está a executar actualmente", cun investimento de máis de 50 millóns de euros.

Neste momento, están a levarse a cabo as obras dos treitos I e II do Corredor do Morrazo, mentres que o treito III está en proceso de contratación e a previsión é que estas obras arrinquen no verán.