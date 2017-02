A exposición 'Génesis' de Sebastiâo Salgado mostra en Vigo o esplendor da natureza en 38 fotografías

A rúa do Príncipe, en pleno centro de Vigo, converterase nunha sala de exposicións ao aire libre para albergar móstraa 'Génesis', composta por 38 fotografías do afamado artista brasileiro Sebastiâo Salgado, e nas que se mostra a grandeza e esplendor da natureza.

Esta selección de fotos correspóndese con imaxes tomadas por Salgado entre 2004 e 2012, en máis dunha trintena de viaxes por todo o mundo, que lle levaron a lugares tan dispares como a Antártida, Botswana, a selva do Amazonas, as illas Galápagos, a meseta do Colorado en Estados Unidos ou Madagascar, en busca de territorios case virxes.

As fotografías, en branco e negro, mostran paisaxes majestuosos, pero tamén animais e persoas, que se atopan afastados da influencia do mundo moderno.

Esta exposición, promovida pola Obra Social La Caixa no seu programa 'Arte na rúa', foi inaugurada este xoves por alcalde de Vigo, Abel Caballero; polo director territorial de CaixaBank en Galicia, Marc Arthur Benhamou; e polo representante da obra de Sebastiâo Salgado en España, Miguel González. A mostra permanecerá na rúa do Príncipe ata o 22 de marzo.