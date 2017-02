Luz verde da Cámara ao regulamento que configura a área contra a corrupción de Contas

O Parlamento galego aprobou este xoves por unanimidade o regulamento de réxime interno do Consello de Contas que configura a área de loita contra a corrupción, no marco da nova lei deste organismo.

Este texto articulado acordado polo relatorio aprobouse na súa totalidade este xoves na comisión permanente de relacións co Consello de Contas, tras votarse tamén as emendas presentadas por todos os grupos.

Así, o Grupo popular aceptou unha ducia de propostas da oposición, ben na súa textualidade ou transaccionadas, sobre as preto de 50 presentadas.

Ademais, incluíronse tres achegas dos populares de "carácter técnico". A deputada do PPdeG Cristina Romeu sinalou que o seu grupo non quixo presentar máis emendas ao texto para que non se vise "como unha inxerencia do grupo maioritario que sostén ao Goberno".

Respecto diso, Romeu indicou que este regulamento é un documento "técnico", "puramente organizativo", á vez que defendeu ao Consello de Contas como un órgano fiscalizador "plenamente independente", con "autonomía para as súas decisións", aínda que dependa do Parlamento.

SECCIÓN CONTRA A CORRUPCIÓN

De tal forma, segundo figura no regulamento aprobado, Contas "asume a competencia de prevención da corrupción no ámbito do sector público autonómico, a fiscalización da evolución dos bens patrimoniais de altos cargos e desenvolver funcións consultivas".

Segundo avanzou o presidente da comisión, Daniel Varela Suárez-Carpegna, o conselleiro maior de Contas, José Antonio Redondo, informará o próximo 14 de marzo na Cámara do plan de traballo neste sentido, así como de informes de fiscalización pendentes.

En base ao regulamento interno, a Sección de Prevención da Corrupción de Contas está presidida polo conselleiro maior e integrada polos conselleiros que se adscriban ao pleno. Actuará asistida pola Unidade de Prevención da Corrupción, adscrita ao conselleiro maior, e por unha comisión técnica.

EMENDAS ACEPTADAS E REXEITADAS

Entre as emendas incluídas atópase a posibilidade de que Contas poida recorrer a expertos, sexan ou non funcionarios, para tarefas complementarias na súa sección contra a corrupción.

Ademais, ante causa de incompatibilidade de conselleiros, estes deben informar ao conselleiro maior e este velar por que se cumpra o réxime interno. Tamén se avoga por non usar linguaxe sexista nos informes.

No tocante ás emendas rexeitadas polos populares, incluíase unha dos socialistas --apoiada por En Marea e BNG-- na que pedía a posibilidade de que as denuncias de casos de corrupción póidanse facer de forma anónima a través de vía telemática.

Neste sentido, o deputado socialista Juan Manuel Díaz Villoslada censurou que o PP rexeite "de plano" esta cuestión, á vez que demandou unha lei galega que profunde na protección aos denunciantes de corrupción.

Sobre este extremo, Romeu xustificou a negativa a esta proposta do anonimato, porque esta posibilidade non está aconsellada por Contas, "nin recomendada polas institucionais internacionais".

A OPOSICIÓN DEMANDA UN REFORZO DE PERSOAL

Pola súa banda, todos os grupos da oposición coincidiron na necesidade dun reforzo de persoal e de medios para que o Consello de Contas poida levar adiante as súas novas tarefas asignadas.

Manuel Lago (En Marea) valorou o "avance" que supón incorporar a loita contra a corrupción no labor de Contas, pero "para facer ese traballo fan falta recursos", Por iso, avisa de que se está "sobrecargando un organismo" que "xa ten un retardo inaceptable" nos seus informes. De forma que se "a xustiza lenta non é xustiza", "as auditorías lentas non son auditorías".

Unha demanda na que incidiu Noa Presas (BNG) que se queixou da "dotación insuficiente" para acometer as funcións designadas a Contas, mentres que Díaz Villoslada (PSdeG) pediu tamén mellorar a situación de estabilidade dos traballadores de Contas, ante os casos de interinidade existentes.

Finalmente, Manuel Lago reflexionou sobre como "causa daño reputacional" a Contas que os seus conselleiros poidan ser dirixentes de partidos políticos para controlar a "eses partidos políticos".