O presidente do comité de Navantia Ferrol asegura que a compañía pechou 2016 con case 300 millóns de perdas

O presidente do comité de empresa de Navantia Ferrol, Javier Galán (CC.OO.), mostrou a súa preocupación pola situación económica da compañía naval pública ao asegurar "que xa se están trasladando unhas perdas terribles do ano 2016, próximas aos 300 millóns de euros" o que supón "case dobrar as do ano 2015, que se situaron por encima dos 160 millóns de euros".

Esta situación valeulle ao representante sindical para incidir en que "isto parece gravísimo", achacando esta situación "á mala organización que estableceu o señor Revuelta", presidente de Navantia.

"Esta forma de traballar non funciona", explicou o representante, que catalogou ao máximo responsable da empresa pública como de "inútil, caciquil, ditatorial e todos os peores adxectivos".

MOBILIZACIÓN

Ditas manifestacións realizounas Galán ás portas da factoría ferrolá minutos antes de iniciar unha marcha que levou aos traballadores do sector naval de Ferrol ante a delegación nesta cidade de Facenda, que se atopaba custodiada por medio centenar de axentes antidisturbios da Policía Nacional.

Neste lugar, integrantes do comité rexistraron unha carta dirixida ao responsable da Dirección de Coste da Sociedade Estatal de Participacións Industriais (SEPI), único accionista da empresa pública, "para pedirlle explicacións de cales son os motivos para que o Ministerio de Hacienda impida que se aplique a resolución do Tribunal Supremo (TS) e que anula de maneira definitiva o IV Convenio colectivo".

A marcha transcorreu sen ningún tipo de incidente e os operarios portaron nunha especie de "trono" unha representación, con caretas incluídas, do ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, do presidente de Navantia, José Manuel Revuelta, e da xefa de Recursos Humanos, Juana María Fernández, que deixaron ancorada sobre o céspede da mediana situada nas inmediacións do edificio de Facenda.

SUBCONTRATACIÓN

O representante de CC.OO. asegurou que "de momento" non dispoñen de "os datos económicos definitivos do peche do ano". "Pero sabemos que nos estamos movendo ao redor dos 300 millóns de euros de perdas", indicou, estimando que esta conxuntura é debida "á cantidade de subcontratación que hai nestes momentos.

"Con estas perdas temémonos que aquí poida pasar algo moi desagradable, e non vou anunciar o que pode ser, cada un que intúa o que queira, pero poden pasar cousas importantes", precisou, tras o que lembrou que "a construción do buque flotel para Pemex supuxo unha penalización de cinco millóns de euros".

En canto á carga de traballo, Galán asegurou que a situación actual preocúpalles ", en todos os centros", xa que non están "nin tan sequera consolidadas as fragatas españolas e no caso de Fene non existe ningunha actividade.