Ferrol aposta pola sustentabilidade turística a través dunha xornada formativa

A cidade de Ferrol fixo unha "aposta decidida" pola sustentabilidade turística a través dunha xornada formativa dirixida a empresarios e profesionais do sector, centrada nos beneficios derivados de aplicar a sustentabilidade no día a día das súas empresas en tres grandes liñas: a ética empresarial, a mercadotecnia e a xestión.

A Xornada, organizada coa colaboración da Autoridade Portuaria Ferrol-San Cibrao e promovida pola empresa de turismo do Concello de Ferrol, celebrarase na sala do Centro de Exposicións do Porto de Ferrol o xoves 2 de marzo, de 16,00 a 20,00 horas, e o venres 3, de 9,30 a 13,30 horas.

José María de Juan, Vicepresidente de EARTH-European Alliance for Responsible Tourism and Hospitality (Bruxelas), será o encargado de impartir a charla, cuxo obxectivo será sensibilizar aos empresarios ferroláns sobre as vantaxes asociadas á aplicación de criterios de sustentabilidade nos seus negocios en beneficio do medio ambiente, a economía e a cultura local.