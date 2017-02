Ferida unha persoa nun accidente de tráfico en Ames (A Coruña)

Unha persoa resultou ferida na tarde deste xoves nun accidente de tráfico ocorrido no municipio coruñés de Ames, onde chocaron dous vehículos.

Segundo a información da Central de Atención a Emerxencias 112-Galicia, os feitos tiveron lugar sobre as 18,15 horas no quilómetro 7 da AG-56, en sentido Noia.

Un dos vehículos implicados deu varias voltas de campá, aínda que o ocupante puido saír polo seu propio pé do interior do coche e foi trasladado por unha ambulancia do 061 ata un centro hospitalario. Ata a zona desprazáronse tamén efectivos da Garda Civil de Tráfico e do GES de Brión.