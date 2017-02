O PSOE acusa o alcalde do Bolo (Ourense) de descargar a súa responsabilidade nos funcionarios ante a Xustiza

O PSdeG acusou ao alcalde do Bolo (Ourense), Manuel Corzo, de "facerse o sueco" na súa declaración ante a Xustiza, na que descargou "toda a responsabilidade dos seus actos nos funcionarios" e argumentou que "a secretaria lle dixo que, por lei, non podía dar copia dos expedientes".

Corzo compareceu este xoves no xulgado de Primeira Instancia e Instrución número uno de Pobra de Trives (Ourense) para declarar sobre a denuncia presentada polo grupo socialista por suposta prevaricación administrativa.

Nela, presentada o pasado mes de decembro, acusan o alcalde e á secretaria municipal de non facilitar documentación para exercer o control da actividade política e administrativa do goberno local.

A través dun comunicado, os socialistas aseguraron que o rexedor, que "se negou a responder as preguntas do avogado denunciante", "afirmou descoñecer o regulamento que obriga a dar resposta ás peticións feitas pola oposición".

"Corzo, que leva 24 anos na alcaldía e que é titulado universitario, non pode escudarse no descoñecemento da lei para xustificar os seus reiterados incumprimentos dunha obrigación democrática", apunta o PSdeG no seu escrito.