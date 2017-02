O Porto da Coruña suspende por seis meses o proceso de poxa de La Solana e o hotel Finisterre

O consello de administración da Autoridade Portuaria da Coruña acordou este xoves por unanimidade, a suspensión durante seis meses do proceso de alleamento da parcela ocupada polo hotel Finisterre e La Solana, conforme ao proceso de negociación que se abriu con Portos do Estado e o Concello coruñés.

No anterior Consello, que tivo lugar o pasado 22 de decembro, aprobouse a poxa á alza de ambos os bens, de acordo con senllos informes emitidos por Portos do Estado e o Ministerio de Hacienda.

Respecto diso, a Autoridade Portuaria sinala que os mesmos indicaban que este procedemento "sería o máis adecuado, tal como xa estaba previsto con anterioridade e atendendo á necesidade da Autoridade Portuaria de obter financiamento para afrontar a débeda contraída pola construción do Porto Exterior".

MOCIÓNS

Posteriormente, o pleno do Concello coruñés aprobou tres mocións, entre elas unha que solicita á Autoridade Portuaria e a Portos do Estado a paralizar a poxa da parcela e garantir a súa titularidade pública, instando o consello de administración a negociar co propio Concello.

Esta circunstancia motivou que o 27 de xaneiro celebrásese unha reunión entre o presidente da Autoridade Portuaria, o presidente de Portos do Estado e o alcalde da Coruña.

Dela, derivouse a conveniencia de abrir unha negociación "que permita atopar unha fórmula xurídica que faga posible conciliar o uso cidadán dos terreos da fachada portuaria coas necesidades económicas da Autoridade Portuaria".