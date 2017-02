Un informe da Mesa indica que o castelán é maioritario no 76% dos centros de Infantil das cidades

Un informe elaborado pola Mesa Pola Normalización Lingüística indica que preto do 76 por cento dos centros de educación infantil do sete principais cidades de Galicia imparten este curso o primeiro ensino maioritario ou exclusivamente en castelán, fronte o 19 por cento que tenta equiparar o seu uso coa lingua galega.

O estudo foi realizado durante o primeiro trimestre do curso mediante entrevista telefónica a 941 centros galegos públicos e privados que imparten educación de 0 a 3 anos, de respondeunos un 88,29 por cento.

No que respecta aos datos globais do sete cidades, o curso anterior impartíanse clases maioritariamente en galego no 5,20 por cento fronte ao 8,54 deste ano, no que se reducen un 3 por cento a media dos que declara impartir a maioría en castelán (33,333) e preto dun 1% os que imparten todo neste idioma (38,67).

No seu informe, A Mesa destaca "negativamente" o caso de cidades como Ferrol, A Coruña, Ourense, Lugo e Santiago, onde "aumenta significativamente" o número de centros que admiten a exclusión completa do galego da docencia, mentres que en Vigo e Pontevedra redúcense aqueles que imparten só en castelán.

En Lugo a exclusión absoluta do galego ascende ao 13% e en Ourense ao 24%, mentres que en Santiago chega ao 7% e na Coruña e Ferrol ao 30 e ao 27%, respectivamente. Pola contra, en ningún centro impártese 100% en galego, e as porcentaxes de exclusividade en castelán varían desde o 1% en concellos de menos de 5.000 habitantes, ata ao 33% nas cidades.

A Mesa concluíu que o estudo reflicte a "fractura" de uso entre as zonas rurais e urbanas. Así mesmo, o presidente da Mesa, Marcos Maceira, reprochou "o agravio comparativo" entre a existencia de materiais en galega fronte outros idiomas, que teñen "que ser elaborados polo profesorado", o que contrasta coa "gran cantidade de recursos en castelán e inglés".