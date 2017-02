O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ironizou este xoves co regreso do alcalde díscolo de Becerreá (Lugo), Manuel Martínez, ao Grupo do PSOE e ao anuncio de que ocupará a Vicepresidencia da Deputación de Lugo. "O que non lles valía, agora válelles", esgrimiu.

Manifestouno na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta, onde rexeitou, en todo caso, "profundar" nesta cuestión e esgrimiu que non é "experto" en cuestións internas do PSOE.

"Porque non é fácil e selo no PSOE de Lugo tamén require unha especialización da que aínda non son capaz", reflexionou, antes de aludir á "inestabilidade máxima" que hai, desde as últimas municipais, en determinados concellos, algúns dos cales non lograron aprobar as contas.

"Non creo que sexa partidista describir a realidade", agregou Feijóo, quen manifestou o seu desexo de que as corporacións recuperen a "estabilidade". "Non se se isto vai dar estabilidade á Deputación de Lugo, ignóroo", resolveu.

FUTURO POLÍTICO

Por último, sobre as declaracións de varios dirixentes do PPdeG asegurando que lle pedirán que volva presentarse e se se expón seguir o camiño de Manuel Fraga e facelo cando acabe esta lexislatura, remitiuse ao xa manifestado respecto diso.

"Cando a un se lle fai unha pregunta, corre o risco de contestala e, cando a contesta, xéranse outras preguntas. O obxectivo desta semana é pór en marcha as residencias, sobre o resto non cambiei de opinión en relación ao expresado", resolveu.

Recentemente, nunha entrevista con 'La Voz de Galicia', Feijóo asegurou que lle "estrañaría moito" ser o candidato á Xunta en 2020.