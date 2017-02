A Plataforma Galega en Defensa do Ensino tamén convoca folga xeral en todas as etapas o 9 de marzo

A Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público convocou folga xeral en todos os niveis educativos para o próximo 9 de marzo, co fin de "asestar un golpe mortal e definitivo" á Lomce tras o éxito da folga do pasado 16 de febreiro.

Trátase da segunda plataforma en Galicia que se suma á xornada de folga estatal do mes de marzo, ademais da xa anunciada pola Plataforma en Defensa do Ensino (na que participa o Sindicato de Estudantes, CC.OO-Ensino ou Fete-UXT, entre outros).

Así, consideraron "necesario" saír á rúa "unha vez máis" para reclamar o fin da Lomce e o impulso de "unha lei galega da educación", rexeitando un pacto entre forzas políticas estatais que "prexudique gravemente a situación" do ensino en Galicia.

Ademais da folga xeral, que se celebrará en todas as etapas, a plataforma convoca protestas en diversas localidades ás 11.30 horas. En concreto, na Coruña (Praza de Vigo), Ferrol (Praza de España), Lugo (Praza da Horta do Seminario), Ourense (Subdelegación do Goberno), Pontevedra (Praza da Peregrina), Santiago (Alameda) e Ribeira (IES nº 1).