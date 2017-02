Consello.- A Xunta recoñece coa categoría de Museo o centro expositivo da construción naval de Ferrol

O Consello da Xunta recoñeceu este xoves a categoría de Museo ao centro expositivo da construción naval de Ferrol, o principal recinto de exposición marítimo español dedicado á historia naval no mundo e en España.

Este centro ten a súa sede no edificio restaurado de Ferrarías, que forma parte do conxunto histórico do Arsenal de Ferrol e que, xunto coa base naval, foi construído no século XVIII tras a designación da cidade en 1726 como capital do Departamento Marítimo de Norte.

Segundo explicou a Xunta, destaca pola súa significación histórica, pola súa localización (integrado no Arsenal), e polas coleccións que alberga, que permiten coñecer os elementos propios da disciplina naval e marítima ao longo de tres séculos, á vez que desempeña un importante labor divulgativo sobre os fitos históricos máis relevantes relacionados con esta actividade en España.

Na reunión deste xoves, o Consello da Xunta tamén acordou ceder ao Concello de Mondoñedo (Lugo) un inmoble que albergará un centro de divulgación da arquitectura local e de fomento da rehabilitación. O Goberno galego cofinanciará a recuperación do local mediante unha subvención de 42.000 euros.

O inmoble será destinado polo Consistorio á realización das actividades relacionadas coa conservación do patrimonio cultural e da difusión dos valores da arquitectura mindonense. Neste espazo tamén se promoverán actuacións de rehabilitación de vivendas, a mellora da calidade das edificacións e a realización de accións de formación de técnicos e axentes que interveñen neste sector.

SENDA CICLISTA SANTIAGO-BOQUEIXÓN

Na súa reunión deste xoves, o Executivo autonómico tamén aprobou o decreto polo que se declara a utilidade pública e disponse a urxente ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción dunha senda peonil e ciclista entre Santiago Boqueixón, na estrada autonómica AC-960, na que o Goberno galego investirá 540.000 euros.

A Consellería de Infraestruturas e Vivenda prevé licitar nas próximas semanas as obras de construción dun itinerario entre A Susana, no concello de Santiago, e o polígono empresarial de Sergude, e entre leste e A Eirexe, no municipio de Boqueixón. Esta actuación afectará a 28 predios e o investimento estimado para as expropiacións é de 36.298 euros.