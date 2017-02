Consello.- A Xunta reforza o control do uso de fitosanitarios no agro

O Goberno galego vai mellorar e reforzar o control do uso de produtos fitosanitarios no agro, de acordo co establecido nas normativas nacional e comunitaria.

O Executivo deu luz verde a un decreto da Consellería de Medio Rural que regula a inscrición e funcionamento do Rexistro Oficial de Produtores e Operadores de medios de defensa fitosanitaria.

A norma seguirá agora o seu trámite ordinario, antes do seu enrada en vigor coa publicación no Diario Oficial de Galicia.