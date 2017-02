A portavoz do PP na deputación de Lugo, Elena Candia, criticou este xoves a "situación tóxica" que creou durante algo máis dun ano a posición de Manuel Martínez na Deputación de Lugo e pediu ao grupo do PSOE que "se tomen en serio o cargo".

"Para esta viaxe non facían falta aquelas alforxas", dixo a líder do PP lucense nunha rolda de prensa para analizar o acordo polo que se incorpora ao goberno e ao grupo socialista ao alcalde de Becerreá, 14 meses despois de que fose expulsado por apoiar propostas dos populares que levaron á efémera presidencia de Candia.

Na súa intervención, Candia criticou "todo o que sufriu a institución, que foi unha situación tóxica e negativa na institución". "Témoslles que pedir que se tomen en serio o cargo que asumiron no seu momento e que traballen non pensando nas manobras do partido socialista, que traballen pensando na nosa provincia", apostilou Candia.

Tamén aventurou que este non será "o último capítulo desta traxicomedia", que é así como describe todos os antecedentes con "descualificacións sen precedentes (entre goberno e Martínez nos plenos)". De feito, expresou as súas dúbidas respecto diso de que o que ata hoxe foi deputado non adscrito "non se volva a meter nun avispero".

A pesar das críticas, Elena Candia, non tivo reparos en intercalar que "probablemente si" se poidan aprobar os orzamentos provinciais coa unanimidade de toda a corporación.

Mesmo puntualizou que "sería unha cousa rara o non alcanzar un acordo", nun pleno que, segundo avanzaba o presidente da deputación, Darío Campos, celebrarase na segunda semana do mes de marzo.