Educación propón ás universidades colaborar no 'practicum' de Maxisterio

O conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, presidiu este xoves a reunión do grupo de traballo constituído con representantes das facultades de Ciencias da Educación do tres universidades galegas para analizar as competencias profesionais docentes en Galicia e reflexionar sobre as que os estudantes de Maxisterio deberían adquirir na carreira.

No marco deste encontro, os representantes do departamento educativo da Xunta expresaron aos das universidades a conveniencia de que a consellería participe de forma activa na conformación do 'Practicum' de Maxisterio, no sentido de que "se acorde entre ambas as partes un protocolo para a xestión e realización das fases de prácticas dos estudos de grao e máster no ámbito educativo".

Coa aprobación deste protocolo de prácticas educativas contaríase con "un marco de traballo actualizado e máis efectivo e eficaz para todo o alumnado", con independencia do centro onde realice as súas prácticas ao longo da súa formación inicial. Ao mesmo tempo facilitaríase "o labor e recoñecemento do profesorado titor", tanto das universidades como dos propios centros educativos.

COMUNIDADE DA APRENDIZAXE

Ao amparo da primeira diagnose realizada, no encontro abordouse a necesidade de manter un diálogo constante entre as universidades e a rede de formación permanente do profesorado, "creando unha verdadeira comunidade da aprendizaxe".

O obxectivo é enriquecer a abordaxe e concreción das competencias profesionais docentes nos plans de estudos universitarios, para que, mediante a construción dun marco común, aváncese no axuste da formación do profesorado ao longo de toda a súa carreira, tanto desde o inicio como nas distintas fases, ás demandas dos sistemas educativos do século XXI.

"Isto nace da constatación de que nin a formación permanente do profesorado pode permanecer allea aos avances en investigación e coñecemento que pode achegar a universidade no ámbito das ciencias da educación, nin a universidade pode ofrecer unha formación de calidade para os futuros profesionais sen dispor das evidencias que achega o coñecemento da realidade da demanda da formación permanente do profesorado", explicou a Xunta.

Tras o encontro deste xoves, o grupo de traballo volverase a reunir para continuar analizando e debatendo as propostas presentadas e dar pasos concretos que redunden nunha mellora progresiva da función docente como "alicerce fundamental" da calidade do ensino.