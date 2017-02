Bombeiros de Vigo apagan un incendio no faiado dunha vivenda unifamiliar no barrio da Salgueira

Efectivos de Bombeiros de Vigo, do parque de Balaídos, apagaron na tarde deste xoves un incendio declarado nunha vivenda unifamiliar do barrio da Salgueira, no que reside soa unha muller de idade avanzada, que non resultou ferida.

Segundo informaron a Europa Press fontes de Bombeiros, os feitos ocorreron sobre as 15,10 horas deste xoves nunha casa do Camiño Coutadas, onde ardeu unha parte do faiado utilizada como trasteiro, queimando todo o que había dentro --entre outras cousas materiais e ferramentas--, así como o falso teito e parte do tellado.

Nos labores de extinción participaron unha dotación de primeira saída e un camión con auga de Bombeiros do parque de Balaídos, ademais de varios veciños que utilizaron os seus propios medios. A única residente na vivenda estaba "moi nerviosa", pero non rexistrou daños.