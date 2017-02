Fazaña do Celta en Ucraína

Ficha técnica

Shakhtar Donetsk 0: Pyatov; Darío Srna, Ordets, Rakitskyy, Ismaily; Fred, Malyshev, Marlos, Kovalenko (Stepanenko, 72'), Taison (Bernard, 82') e Blanco Leschuk.

RC Celta 2: Sergio Álvarez; Roncaglia (Jozabed, 58'), Cabral, Fontás, Jonny; Hugo Mallo, Daniel Wass (Théo Bongonda, 80'), Tucu Hernández; Pione Sisto (Giuseppe Rossi, 85'), Iago Aspas e John Guidetti.

Goles: 0-1: Iago Aspas, de penalti (minuto 91). 0-2: Gustavo Cabral (108').

Árbitro: Slavko Vincic (esloveno). Amarelas a Iago Aspas (13'), Roncaglia (25'), Jonny (63') e Guidetti (112') no Celta e a Blanco Leschuk (35'), Pyatov (90'), Fred (92') e Srna (118') no Shakhtar.

Incidencias: partido de volta dos 1/16 de final da Europa League no estadio Metalist de Kharkiv ante 30.000 espectadores, entre eles dúas ducias de seareiros celestes.

Iago Aspas celebra o gol que empataba a eliminatoria no minuto 91. | Fonte: lfp.es

Fazaña celeste en Ucraína para meterse nos oitavos de final da Europa League. Nun partidazo espectacular, xogado de poder a poder, o Celta buscou o gol durante os 90 minutos e obtivo premio cando Guidetti fabricou un penalti no tempo engadido e Iago Aspas empatou a eliminatoria dende os once metros no minuto 91. Trinta minutos de tempo extra, e Gustavo Cabral, coa testa nun córner lanzado por Jozabed, que fixo o 0-2 que clasificaba os vigueses.

Este venres, o Celta, único representante do fútbol español trala eliminación de Athletic e Vilarreal, estará no sorteo dos oitavos da Europa League. Ajax de Amsterdam, Anderlecht, Apoel Nicosia, Besiktas, KRC Genk, Gante, Borussia Gladbach, Copenague, Krasnodar, O. Lyon, Manchester United, Olympiacos, Roma, Rostov e Schalke 04 son os outros equipos clasificados.

"É un día histórico para nós, merecimos a clasificación. É un momento especial que un non vive todos os días", asegurou Iago Aspas. "Unha noite sensacional, un partido espectacular", resumiu o Toto Berizzo, que loubou "a fortaleza física e mental" do seu equipo.

Berizzo deu entrada a Fontás no centro da defensa e puxo a Hugo Mallo por diante de Roncaglia. Os dous porteiros foron protagonistas durante os 90 minutos, nun partido aberto, de ida e volta. O Celta, coa presión alta, tentaba levar a iniciativa, pero o Shakhtar levaba perigo nas contras. Iago Aspas tivo dúas boas ocasións no primeiro tempo, pero luciuse Pyatov. Pola súa parte, Sergio Álvarez detivo dúas claras a Kovalenko e Taison. O arrinque do segundo tempo foi do Shakhtar, por mor dos moitos erros nos pases dos celestes, pero de novo o meta celeste estivo espectacular, deténdoo os remates de Blanco Leschuk. Tras quince minutos de agobio, Jozabed entrou por Roncaglia, Tucu Hernández retrasou a súa posición e o Celta mellorou. De novo Iago Aspas tivo dúas boas ocasións, pero respostou Pyatov. Entraron Bongonda e Rossi nos últimos dez minutos, pero o gol non chegaba. Cando o tempo remataba, Guidetti deixouse caer na saída do meta rival e o árbitro pitou penalti. Iago Aspas fixo o 0-1 e empatou a eliminatoria.

Guidetti, celebrando o gol que metía o Celta nos oitavos da Europa League. | Fonte: lfp.es

O gol no último suspiro deixou tocado o Shakhtar, e o Celta, máis enteiro físicamente, foi superior na prórroga. Rossi e Bongonda tiveron senllas ocasións, pero o gol foi obra de Cabral cun remate coa testa no primeiro pau nun córner lanzado por Jozabed. Os de Berizzo apenas pasaron apuros e os celestes celebraron un 0-2 histórico.