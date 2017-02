Vigo acolle este venres a obra 'Voaxa e Carmín', sobre 'As Marías' de Santiago

O auditorio do Concello de Vigo acolle este venres, día 24, a obra de teatro 'Voaxa e Carmín', que achegará ao público a historia de Maruxa e Coralia Fandiño Ricart, as dúas irmás de Santiago coñecidas popularmente como 'As Marías' ou 'As dúas en punto'.

Esta obra estrearase en Vigo ás 21,00 horas deste venres --función que xa vendeu moitas das localidades--, para trasladar e "dignificar" a figura destas dúas mulleres que durante a guerra civil e a ditadura "sufriron violencia institucional, social e de xénero".

Baixo a dirección de Xavier Castiñeira, as actrices Mabel Rivera e Belén Costenla son as encargadas de dar vida a Coralia e Maruxa, que durante o franquismo paseaban por Santiago cada día ás dúas da tarde --de onde vén un dos seus alcumes-- vestidas "de maneira estrafalaria" e maquilladas "esaxeradamente" para piropear aos estudantes.

'Voaxa e Carmín', que gañou o Premio Abrente 2015 para textos teatrais, estreouse na Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia e posteriormente encheu o Teatro Principal de Santiago de Compostela durante catro días.