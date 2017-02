Cinesa proxectará nos seus cinemas un 'anuncio' da Federación SOS Racismo contra a xenofobia

Con motivo da estrea, este venres 24 de febreiro, de 'Fences', película protagonizada por Denzel Washington e Viola Davis que conta a historia dun pai afroamericano que loita contra os prexuízos raciais mentres tenta sacar adiante á súa familia, a compañía de exhibición cinematográfica Cinesa uniuse á Federación SOS Racismo na súa loita contra a xenofobia.

Así, do 24 de febreiro ao 10 de marzo, Cinesa proxectará un 'anuncio' realizado pola Federación SOS Racismo en moitos dos cinemas que ten repartidos por toda a xeografía española. A peza, que poderá verse durante os minutos previos ao comezo das películas, da a coñecer os resultados dun experimento social levado a cabo pola entidade, no que se recollen as reaccións reais de diversas persoas ante unha situación racista en plena rúa.

"O racismo é un problema moi serio e desde Cinesa queremos contribuír a acabar con el dunha vez por todas", afirma o responsable de mercadotecnia de Cinesa, Héctor Premuda. "Dar a coñecer, a través das nosas pantallas, o labor da Federación SOS Racismo é a nosa maneira de solidarizarnos con esta causa e de pór o noso granito de area na mellora da situación de moitas persoas que, pola súa orígen, cultura ou fenotipo, están discriminados".

Para SOS Racismo, en palabras do seu secretario xeral, Mikel Mazkiaran, "a proxección deste anuncio supón a oportunidade de mostrar á cidadanía que cotidianamente e moito máis preto do que pensamos, existen episodios de racismo que poden pasar desapercibidos e que como cidadáns temos unha responsabilidade directa para acabar con esta secuela social".

Sobre o caso práctico reflectido no anuncio, Mazkiaran destaca que, "a pesar de que existe un grupo importante de persoas con actitudes abertamente discriminatorias, tamén é certo que convive cunha maioría que mostrou o seu rexeitamento a este tipo de actitudes. Isto lévanos á necesidade de traballar -como o levamos facendo durante máis de 20 anos- para que o primeiro grupo sexa día a día máis pequeno".

A acción enmárcase dentro do espazo Cinesa móvese, un programa de RSC posto en marcha pola compañía baixo o que cede mensualmente as súas pantallas a fundacións e ONGs. Coa proxección dos seus vídeos informativos, estas entidades poden explicar aos espectadores de Cinesa o labor que realizan e como poden participar e involucrarse en cada un dos seus proxectos.