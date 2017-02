Ferida unha persoa nunha saída de vía en Ferrol

Unha persoa resultou ferida nun accidente de tráfico rexistrado na mañá deste venres ao saírse da vía un vehículo no termo municipal de Ferrol.

Segundo informou o CAE 112 Galicia, o sinistro tivo lugar sobre as 7,45 horas na estrada da Malata. O particular que alertou do accidente indicou que o vehículo se quedou ao bordo dun río, con risco de caer.

O servizo de emerxencias indicou que, aínda que nun primeiro momento sinalouse que a vítima estaba atrapada no interior do seu vehículo, finalmente puido abandonar o coche polos seus propios medios.

O Centro de Atención ás Emerxencias do 112 Galicia informou a Urxencias Sanitarias e aos Bombeiros de Ferrol, que se desprazaron ao momento cun equipo de excarceración. A situación tamén foi posta en coñecemento de Protección Civil e da Policía Local.

A vítima foi trasladada polos efectivos sanitarios ao Hospital Arquitecto Marcide da cidade.