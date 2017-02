O cupón diario do ONCE reparte 350.000 euros entre Cospeito e A Pastoriza (Lugo)

O cupón diario do ONCE repartiu 350.000 euros nas localidades da provincia de Lugo de Cospeito e A Pastoriza, en 10 cupóns premiados con 35.000 euros cada un, no sorteo do xoves 23 de febreiro de 2017.

O axente vendedor do ONCE Benigno Gil Río é quen levou a sorte a varios dos seus clientes habituais da súa ruta de venda, entre Cospeito e A Pastoriza, entre os que repartiu os 350.000 euros, segundo informa a organización.

O cupón diario do ONCE do 23 de febreiro, dedicado ao 800 Aniversario dos Amantes de Teruel, tamén deixou premios en localidades da Comunidade Valencia, agraciada con 350.000 euros; e Cataluña (140.000 euros).