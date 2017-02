Os prezos industriais soben un 6% en Galicia en xaneiro, por baixo da media nacional

Os prezos industriais incrementáronse un 6 por cento en xaneiro con respecto ao mesmo mes do ano pasado, por baixo da media nacional, que rexistrou un aumento do 7,5% interanual, segundo os datos difundidos este venres polo Instituto Nacional de Estatística (INE), recollidos por Europa Press.

Na comparativa de xaneiro fronte a decembro mantense tamén en taxas positivas, cunha alza do 1,7 por cento, segundo os datos de Instituto Nacional de Estatística.

Por tipoloxía, a subida interanual en Galicia lidéraa a enerxía (+36,9%), seguida dos bens de consumo duradeiro (0,5%), bens de consumo non duradeiro (0,4%), bens intermedios (0,2%) e bens de equipo (0,1%).

En canto á comparativa intermensual, hai un incremento da enerxía do 8,6%, así como dos bens intermedios, do 0,6%; dos bens de equipo, do 0,3%; e dos bens de consumo, do 0,1%.

TOTAL ESPAÑA

En España, os prezos industriais subiron un 1,9% en xaneiro en relación ao mes anterior e incrementáronse un 7,5% interanual, taxa máis de 4,5 puntos superior á de decembro e a máis elevada desde xullo de 2011.

Co repunte interanual de xaneiro, os prezos industriais encadean catro meses consecutivos de ascensos despois de incrementarse no últimos tres meses de 2016.

A enerxía elevou máis de 18 puntos a súa taxa interanual en xaneiro, ata o 26,6%, a máis alta desde xullo de 2008, pola subida dos prezos do refino do petróleo e da produción de enerxía eléctrica.

Pola súa banda, os bens intermedios incrementaron máis de 1,5 puntos a súa taxa interanual, ata o 2,7%, debido ao encarecemento da fabricación de produtos básicos de ferro e de produtos químicos básicos.

Así mesmo, os bens de consumo non duradeiro aumentaron tres décimas a súa variación, ata o 1,5%, por mor da subida dos prezos da fabricación de aceites e graxas vexetais e animais, superior á rexistrada en xaneiro de 2016.