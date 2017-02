O portavoz do PP no Senado, José Manuel Barreiro, acusou este venres aos socialistas de "entender a Deputación de Lugo como un mercadeo", tras a incorporación ao goberno provincial do alcalde díscolo de Becerreá, Manuel Martínez.

"Non me sorprende nada de calquera cousa que poida acontecer na Deputación de Lugo. Levamos vivindo os dous últimos anos un auténtico esperpento. Sabemos o que se dixo por parte do presidente da Deputación, dos deputados socialistas, o que dixeron sobre Martínez e o que el dixo sobre eles", manifestou.

O que tamén fora portavoz provincial do PP, considerou que "os socialistas entenden a Deputación como unha moeda de cambio". "Non entenden a institución provincial como un instrumento ao servizo dos lucenses, senón como un instrumento deles mesmos e o seu partido", reprochou.

Deste xeito, insistiu en que "fan un mercadeo". "Nese mercadeo non se se nos están contando todo ou hai cousas que non sabemos", apostilou. "Digo isto porque se nos contan todo non habería que esperar dous anos, porque se Martínez, hai dous anos, non valía pedindo o mesmo que pide agora e agora danllo, que aconteceu polo medio, hai algo máis que se nos oculta?", preguntouse.

Finalmente defendeu que é "necesario" que "todos se dean conta de que a Deputación é unha institución ao servizo de toda a provincia e non ao servizo de intereses persoais e partidistas do PSOE".

AVE

Por outra banda, Barreiro mostrouse convencido de que o AVE chegará a Lugo en 2019, na liña co compromiso establecido polo Ministro de Fomento en canto aos prazos e a chegada para ese ano da Alta Velocidade a Galicia.

Neste sentido, defendeu que o ministro de Fomento, Iñigo da Serna, "foi moi claro e dixo claramente que Lugo ía estar conectado coa Alta Velocidade a través de Ourense" tras unha interpelación socialista no Senado.

"Ademais é un compromiso do ministro ante o presidente da Xunta. Eu tamén estiven co director xeral de ADIF e reafirmou esa circunstancia e este martes pasado o ministro confirmou o que lle dixo ao presidente da Xunta, no pleno do Senado", sentenciou.

Así mesmo, o portavoz popular asegurou que "non" ten "ningunha dúbida" sobre "o compromiso do Goberno e da Xunta de Galicia para que Lugo conte con AVE". Á súa vez, empraza aos socialistas a que "plasmen" tamén o seu compromiso coas infraestruturas apoiando os orzamentos. "É obvio que sen orzamentos non pode haber infraestruturas", sostivo. "Confiamos no apoio do PSOE a estes orzamentos", sentenciou.

Barreiro tamén acusou ao PSOE de "hipocrisía" e responsabilízalle de imposibilitar "que houbese goberno e que se estivese durante un ano cun goberno en funcións, o que conduciu a "atrasos" en "os compromisos nesta materia", segundo concluíu.