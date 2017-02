Pharma Mar perde 24 millóns en 2016 pero eleva unhas 7% vendas de Yondelis e un 30% o investimento en I+D

Pharma Mar anotouse unhas perdas de 24 millóns de euros en 2016 fronte ao beneficio de 6,5 millóns de euros de 2015, pero elevou as vendas comerciais do seu fármaco Yondelis un 7% durante o ano pasado e aumentou un 30% o investimento neto en I+D, segundo informou este venres a compañía.

A cifra total de ingresos, que inclúe vendas e ingresos por licenzas, alcanzou os 181 millóns de euros en 2016, o que supón un descenso do 6,7% respecto dos 194 millóns logrados en 2015.

Os ingresos totais víronse influídos pola aplicación da nova normativa de recoñecemento de ingresos aplicable ao acordo de licenza, desenvolvemento e comercialización de PM1183 con Chugai Pharmaceutical asinado en decembro de 2016.

De acordo con dita normativa, o pago inicial de 30 millóns de euros, cobrado integramente de Chugai nos primeiros días de xaneiro, deberá rexistrarse como ingreso en función do grao de avance dos ensaios clínicos determinados no contrato. A 31 de decembro de 2016, PharmaMar anotouse contablemente seis dos 30 millóns.

Pola súa banda, as vendas netas comerciais de Yondelis incrementáronse un 7% en 2016. Ademais, o grupo explicou que continúa o incremento de 'royalties' recibidos en relación ás vendas deste produto por parte dos seus socios Janssen Products, LP e Taiho Pharmaceutical.

Xunto con Genomica, as vendas netas da área de Biofarmacia ascenderon a 94,4 millóns de euros en 2016, en liña cos 94,6 millóns de 2015.

En relación ás compañías da área de química de gran consumo, Zelnova Zeltia e Xylazel, rexistraron un aumento das vendas netas ata 69,7 millóns de euros (67,3 millóns en 2015).

AUMENTA UN 30% A INVERSION NETA EN I+D

Así mesmo, o investimento neto en I+D aumentou un 30%, ao pasar de 60 millóns de euros en 2015 a 78 millóns en 2016.

Do total da partida de I+D, na área de Oncoloxía investíronse 72,3 millóns de euros en 2016 fronte aos 55,6 millóns de 2015 para facer fronte, sobre todo, ao gran avance nos ensaios clínicos con lurbinectedina (PM1183) como as dúas fases III en cancro de ovario resistente a platino e pulmón microcítico, así como noutros estudos preclínicos e en diferente desenvolvemento clínico con este composto.

Na partida referente aos ingresos procedentes de licenzas e outros acordos de co-desenvolvemento, que recolle na súa totalidade ingresos xerados pola área de Oncoloxía, alcanzou os 11,1 millóns de euros en 2016 fronte aos 29 millóns de 2015.

Dos 30 millóns de euros acordados como pago inicial entre PharmaMar e Chugai Pharmaceutical Co para o desenvolvemento e comercialización de lurbinectedina (PM1183) en Xapón, contabilizáronse 6 millóns no exercicio de 2016.

Segundo explicou o grupo, os 24 millóns pendentes de contabilizar como ingreso iranse recoñecendo na conta de perdas e ganancias en función do grao de avance dos ensaios clínicos contemplados no devandito acordo.

Nas primeiras semanas de 2017, PharmaMar recibiu integramente os 30 millóns, por tanto o efecto de devandito cobro rexistrarase no estado de fluxos de efectivo no primeiro trimestre de 2017.

Con todo iso, o resultado bruto de explotación (Ebitda) do grupo PharmaMar a 31 de decembro de 2016 é negativo en 11 millóns (+19 millóns de euros en 2015).

A compañía achacou esta variación aos os ingresos procedentes de licenzas e outros acordos que en 2016 foron de 11,1 millóns en 2016 fronte aos 29 millóns en 2015.

Unha razón importante desta variación, segundo explica a compañía, reside no recoñecemento parcial como ingreso de 6 millóns do total do pago inicial acordado con Chugai de 30 millóns de euros, ao que se suma o incremento do investimento en I+D dun neto de 18 millóns de euros, fundamentalmente polos ensaios de fase III en marcha en cancro de ovario resistente a platino con lurbinectedina (PM1183) e cancro de pulmón microcítico tamén con lurbinectedina (PM1183).

No entanto, a compañía resaltou que o efecto destas dúas partidas se palia, en parte, co incremento en 5 millóns das vendas netas e dos 'royalties' percibidos.