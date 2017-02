Euskaltel pecha 2016 cun beneficio neto de 62,1 millóns e uns ingresos de 572,9 millóns

O Grupo Euskaltel pechou o exercicio 2016 cun beneficio neto de 62,1 millóns e uns ingresos de 572,9 millóns. O operador propuxo distribuír aos accionistas un dividendo final de 36 céntimos de euro por acción con cargo aos resultados do pasado ano, segundo información facilitada a través da CNMV.

Estes resultados corresponden ao primeiro exercicio completo desde a súa saída a Bolsa e a integración do operador líder de Galicia, R. Todo o grupo logrou pechar o pasado ano con crecementos en ingresos, clientes e rendibilidade, que estiveron baseados no cumprimento da estratexia comercial de Euskaltel e R.

O beneficio neto do Grupo Euskaltel foi de 62,1 millóns en 2016, fronte aos 7,2 millóns do exercicio anterior. Eses 7,2 millóns incluían todo o beneficio obtido por Euskaltel en 2015 máis un mes do de R, xa que a operación formalizouse ese ano e unicamente o último mes é o que reflicte o novo perímetro de consolidación que inclúe tanto a Euskaltel como R.

Estes beneficios supoñen o 10,9% do total dos ingresos, que alcanzaron os 572,9 millóns en 2016, o que supón un incremento do 68% se se ten en conta só os datos de Euskaltel máis o citado mes de R de 2015 e do 1,3% se se toman como referencia toda a facturación de Euskaltel en 2015 e a que obtivo, pola súa banda R, en todo o exercicio.

O cociente de débeda baixou a 4,2 veces o Ebitda, reducindo o cociente de 5,1 veces do peche de 2015, o que supón unha caída de 135 millóns de euros nun ano, situándose nos 1.223 millóns.

O beneficio bruto de explotación (Ebitda) situouse en 280,6 millóns de euros en 2016 e a marxe sobre ingresos ascendeu ata o 49%. O Cash Flow Operativo elevouse a 184,7 millóns durante o pasado ano.

Por outra banda, o Consello de Administración de Euskaltel propuxo distribuír aos accionistas un dividendo final de 36 céntimos de euro por acción con cargo aos resultados de 2016 en base ao beneficio neto do exercicio, que deberá ser aprobado pola Xunta Xeral de Accionistas prevista para o 26 de abril.

Este dividendo de 0,36 euros por acción implica unha rendibilidade por dividendo do 4,43% sobre a cotización media do último mes de 2016, e é a suma do dividendo a conta de 0,15 euros por acción aprobado polo Consello de Administración o pasado 26 de outubro, liquidado a data de 1 de febreiro de 2017, e o dividendo complementario de 0,21 euros por acción proposto polo Consello de Administración para a súa aprobación na próxima Xunta Xeral de Accionistas.

De face ao período 2017-2019, o grupo Euskaltel prevé un crecemento sostido dos ingresos, que será en liña co crecemento do PIB, ao redor dun 2 ou 3%.

En termos de Ebitda, o Grupo integrado por Euskaltel e R espera un crecemento de 100 puntos básicos, ata alcanzar a marxe sobre ingresos do 50%. Así mesmo estima que o cociente de débeda sitúese na franxa entre 3 e 4 veces o Ebitda.