Redondela maniféstase este venres en repulsa polo asasinato da muller morta nunha explosión provocada polo seu ex

O Concello de Redondela (Pontevedra) convocou este venres unha manifestación de repulsa polo asasinato de María Jose M.G., que faleceu nunha explosión e posterior incendio provocado supostamente polo seu expareja (que tamén morreu no sinistro) na súa vivenda da parroquia de Chapela.

A marcha, organizada tras un acordo plenario coa unanimidade de todos os grupos municipais, sairá ás 19,00 horas da zona coñecida como Catro Pontes (no límite entre Vigo e Redondela) e dirixirase cara á Alameda de Chapela.

Segundo explicou, en declaracións a Europa Press, a portavoz do goberno local, Carmen Amoedo, o acto ten como finalidade condenar este crime machista e, en xeral, calquera tipo de violencia contra as mulleres, "pero tamén expresar o apoio do pobo á familia, especialmente ao tres fillos da vítima".

Amoedo explicou que os servizos sociais e psicólogos "seguen pendentes" da familia de María José, especialmente do fillo mellor, que xa volveu a asistir ao colexio. Mentres, a vivenda onde se produciu o tráxico suceso "segue precintada por orde xudicial".

Os feitos tiveron lugar a última hora da tarde do pasado luns, cando Emilio F.C., de 47 anos de idade, provocou unha deflagración e un incendio tras manipular dúas bombonas de butano e empregar gasolina como acelerante, na vivenda da súa expareja, María José M.G., de 50 anos de idade. Ambos faleceron, segundo apuntou a autopsia, por "choque térmico e intoxicación por monóxido de carbono".