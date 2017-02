(AMP) O grupo Euskaltel pecha 2016 cun beneficio neto de 62,1 millóns e uns ingresos de 572,9 millóns

O Grupo Euskaltel pechou o exercicio 2016 cun beneficio neto de 62,1 millóns e uns ingresos de 572,9 millóns. O operador propuxo distribuír aos accionistas un dividendo final de 36 céntimos de euro por acción con cargo aos resultados do pasado ano, segundo información facilitada a través da CNMV.

Estes resultados corresponden ao primeiro exercicio completo desde a súa saída a Bolsa e a integración do operador líder de Galicia, R Cable. Todo o grupo logrou pechar o pasado ano con crecementos en ingresos, clientes e rendibilidade, que estiveron baseados no cumprimento da estratexia comercial de Euskaltel e R.

O beneficio neto do Grupo Euskaltel foi de 62,1 millóns en 2016, fronte aos 7,2 millóns de 2015, uns resultados os de hai dous anos marcados polos gastos extraordinarios relacionados co proceso de saída a Bolsa.

Eses 7,2 millóns incluían todo o beneficio obtido por Euskaltel en 2015 máis un mes do de R, xa que a operación formalizouse ese ano e unicamente o último mes é o que reflicte o novo perímetro de consolidación que inclúe tanto a Euskaltel como ao operador galego.

Estes beneficios supoñen o 10,9% do total dos ingresos, que alcanzaron os 572,9 millóns en 2016 fronte aos 340,6 millóns de 2015, o que supón un incremento do 68% se se teñen en conta só os datos de Euskaltel, máis o citado mes de R de 2015; e do 1,3% se se toma como referencia toda a facturación de Euskaltel en 2015 máis a que obtivo R, pola súa banda, en todo o exercicio.

O grupo, no que traballan 542 persoas e que xera máis de 3.500 postos de traballo indirectos en Euskadi e Galicia, logrou o pasado ano un beneficio bruto de explotación (Ebitda) de 280,6 millóns, un 68% superior ao do exercicio anterior (167 millóns), se se inclúe todo o ano de Euskaltel máis un mes de R. O aumento sería do 5,1% se a comparativa faise cos datos de Euskaltel máis os de todo o ano do operador galego.

A marxe sobre ingresos ascende ata o 49%, derivado da xestión realizada dos custos operativos e das medidas de eficiencia postas en marcha nos exercicios precedentes.

O Cash Flow Operativo elevouse o pasado ano a 184,7 millóns, que representa un crecemento do 62,1% sobre os 113,9 millóns de 2015 (Euskaltel máis un mes de R). O alto nivel de conversión de fluxo de caixa da compañía, superior ao 65,8%, permítelle manter unha posición de liderado.

O cociente de débeda baixou a 4,2 veces o Ebitda, reducindo así o cociente de 5,1 veces do peche de 2015, o que supón unha caída de 135 millóns nun ano, situándose nos 1.223 millóns.

DIVIDENDO

Por outra banda, o Consello de Administración de Euskaltel propuxo distribuír aos accionistas un dividendo final de 36 céntimos de euro por acción con cargo aos resultados de 2016 en base ao beneficio neto do exercicio, que deberá ser aprobado pola Xunta Xeral de Accionistas que se celebrará o próximo 26 de abril.

Este dividendo de 0,36 euros por acción implica unha rendibilidade por dividendo do 4,43% sobre a cotización media do último mes de 2016, e correspóndese coa suma do dividendo a conta de 0,15 euros por acción aprobado polo Consello de Administración en outubro, liquidado a data de 1 de febreiro de 2017, e o dividendo complementario de 0,21 euros por acción proposto para a súa aprobación na próxima Xunta de Accionistas.

Os investimentos acometidos polo grupo ascenderon a 95,9 millóns, superiores en 42,8 millóns ás de 2015. Iso explícase porque se incorporan os investimentos de R (46,2 millóns), e a que en 2016 o grupo continuou coa execución de diversos proxectos, entre eles, o plan de despregamento de 51.000 vivendas e de polígonos, o reposicionamiento das velocidades en banda ancha, a ampliación de puntos de acceso do proxecto WiFi na rúa, así como o inicio do despregamento da rede propia 4G.

PREVISIÓN RESULTADOS

De face ao período 2017-2019, o grupo prevé un crecemento sostido de ingresos para o próximos tres anos, en liña co crecemento do PIB, ao redor dun 2 ou un 3%. En relación ao Ebitda, espera un aumento de 100 puntos básicos, ata alcanzar a marxe sobre ingresos do 50%.

Así mesmo, o grupo tamén confía nun crecemento constante no seu cash flow, polo que a súa estimación é que o cociente de débeda sitúese na franxa entre 3 e 4 veces o Ebitda. Ademais, fíxase como obxectivo un crecemento continuo e sustentable do seu dividendo.

Euskaltel enmarca os seus resultados na súa estratexia comercial, que se centra no aumento de altas netas de clientes de valor no mercado masivo, coa captación de novos clientes nos paquetes converxentes de 3P e 4P de alto valor engadido, e na maximización do valor do ciclo de vida da base de clientes.

Iso permitiu ao grupo que a carteira de clientes con contratos de tres e catro produtos sexa o 66% sobre o total dos seus clientes e a penetración deses usuarios de alto valor engadido ao final do 2015 supuña un 63,3%.

Ao longo do pasado ano, rexistrou un importante aumento do volume de produtos contratados --82.000 novos produtos que supoñen un incremento do 4,5%--, achegándose a 1,9 millóns de produtos contratados nos fogares vascos e galegos.

Este crecemento derívase do aumento do 6,5% en clientes de telefonía móbil e do 8,6% en liñas e do crecemento do 8,1% na televisión de pago. A Banda Ancha creceu un 1,4%.

En concreto, 2016 pechouse co crecemento en 74.000 novas liñas de telefonía móbil, o que supón o liderado de Euskaltel neste segmento. O 77,2% dos clientes do Grupo Euskaltel teñen contratado polo menos un teléfono móbil co operador e os clientes de só móbil creceron un 3,4%.

En relación aos clientes de TV de pago, lograron 22.000 novas liñas e deuse un crecemento continuo dos clientes de televisión entre a base de clientes, alcanzando o 57,6% do total. Os produtos de televisión de pago contratados creceron de 250.191 en 2015 a 270.333 en 2016. Nos produtos de banda ancha, o grupo creceu en 5.354, pasando de 389.456 produtos de banda ancha en 2015 a 394.810 en 2016 (+1,4%).

O cociente de Produtos/Cliente creceu dun 3,3 en 2015 a un 3,5 en 2016. Así mesmo, o grupo rexistrou un aumento na comercialización dos paquetes de triplo play e cuádruplo play. Ao peche de 2016, un 78,3% dos clientes residenciais subscribíronse a un dos paquetes: 12,5% de 2P (14,8% en 2015), 26,4% de 3P (29,6% en 2015) e 39,4% de 4P (33,7% en 2015).

O grupo é o provedor líder de servizos de banda ancha de alta velocidade con Euskaltel no País Vasco e R en Galicia. Ambas as empresas tamén son provedores líderes de servizos de televisión de pago en Euskadi e Galicia, de servizos móbiles e de telefonía fixa.