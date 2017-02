O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, fixo un balance positivo dos cen primeiros días do seu terceiro mandato en Galicia, co compromiso de "mellorar" o proxecto de país que iniciou en 2009 sen cambios "radicais", nos que "non" cre. Para iso, puxo "deberes" aos seus conselleiros e altos cargos, aos que pediu "non confundir a confianza dos galegos cun cheque en branco ata 2020".

"Ninguén nos regalou nada e queda moito por facer. Convócovos para xestionar a confianza dos galegos ata o ano 2020", proclamou o presidente da Xunta, quen fixo un balance xenérico ante os membros do seu Goberno.

No acto, con intervencións tamén de todos os conselleiros para repasar as medidas dos seus departamentos, Feijóo aproveitou para chamar a non confiarse porque o pobo galego é "intelixente" e a súa avaliación, advertiu, non cesa.

Feijóo tamén pediu aos seus "non perder o espírito de traballo e superación constante", o "combustible" fundamental para ser alto cargo, e que "xamais" dubiden en "reivindicar" o modelo de sociedade e de país no que que "cren e traballan: a Galicia próspera, xusta, tranquila e para todos, sen exclusións".

No Día de Rosalía, citou uns versos do seu poema 'Non che digo nada... Pero vaia!', antes de remarcar que en cen días deste novo mandato os membros do seu equipo demostraron que "vivir de rendas" non está no seu "ADN" e apelou a "seguir demostrando cada día que os galegos acertaron fai cinco meses".

O líder do PPdeG subliñou que o deste venres é un balance que "se conxuga en futuuro, non en pasado" xa que non se miran "con compracencia" as 150 decisións adoptadas nos primeiros cen días, senón que todos os cargos da Xunta reúnense "coa ambición dos 1.300 días" que quedan. "A Galicia que abandonaremos en 2020 ten que ser a Galicia preparada para 2020 e 2030, e para iso hai que chegar cos deberes feitos", sentenciou.

Aos cidadáns envioulles tamén unha mensaxe clara de que o seu non é un Goberno rupturista, polo que o seu obxectivo é "mellorar" o proxecto de país iniciado en 2009, pero na mesma liña de acción, sen "xiros de 180 graos". E é que, ao seu xuízo, "cambiar o que se pode mellorar é unha demostración de intelixencia", mentres que "cambialo todo é unha demostración de inconsistencia".

