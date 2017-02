Red Eléctrica proporá na súa xunta do 31 de marzo a ratificación como conselleiro de Fernández de Mesa

Red Eléctrica Corporación (REC) proporá á súa xunta xeral ordinaria de accionistas, que se celebrará o próximo 31 de marzo, a ratificación do nomeamento como conselleiro independente do ex director xeral da Garda Civil Arsenio Fernández de Mesa, segundo a convocatoria remitida á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV) pola compañía.

Férnandez de Mesa, que deixou o seu cargo á fronte da Garda Civil en novembro do ano pasado, asume o posto de vogal de REE por cooptación e en substitución de Agustín Conde, quen saíu do consello de administración ese mesmo mes para converterse en secretario de Estado de Defensa.

O nomeamento de Fernández de Mesa xa fora acordado polo órgano reitor da compañía a finais do pasado mes de xaneiro e agora debe ser ratificado polos accionistas na xunta.

O día do seu nomeamento, a compañía indicou que Fernández de Mesa "foi considerado idóneo para o cargo, dada a súa experiencia e coñecementos en materia de seguridade integral, condicións que tamén reunía Agustín Conde e que son fundamentais para Red Eléctrica".

NOMEAMENTO COMO CONSELLEIRO DE ALBERTO CARBAJO

Xunto á ratificación e nomeamento de Fernández de Mesa, o grupo tamén someterá ao visto e prace dos seus accionistas o nomeamento como conselleiro independente de Alberto Carbajo, exdirector xeral de Operación de REE, e a reelección como conselleira de María José García Beato.

Ademais, tamén se someterá aos accionistas a aprobación das contas anuais de 2016 e a proposta do pago dun dividendo por acción de 0,8587 euros, o que implica un incremento do 7% respecto ao do exercicio precedente, tal e como contempla o plan estratéxico da compañía.

O pago do dividendo efectuarase o próximo 3 de xullo, descontando do seu importe a cantidade bruta de 0,2382 euros, xa pagados a conta do dividendo o pasado mes de xaneiro.