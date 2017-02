O Pazo da Cultura de Pontevedra acollerá do 23 ao 25 de maio o VII edición do Simposio Internacional sobre Brásicas, auspiciado pola International Society for Horticultural Science e organizado polo CSIC.

Segundo avanzou o CSIC, trátase dun evento científico internacional promovido e organizado nesta ocasión polo Consello Superior de Investigacións Científicas a través do Grupo de Xenética, Mellora e Bioquímica de Brásicas da Misión Biolóxica de Galicia (Pontevedra) coa colaboración do Concello da cidade do Lérez, Deputación provincial, Rijk Zwaan, Sakata, Bruker, A Rosaleira e Biovegen.

Na cita espérase a presenza dunha ampla representación da comunidade científica que ten entre as súas liñas de investigación os cultivos de brásicas, tanto os máis coñecidos, como o brécol, coliflor ou grelo como os menos coñecidos, como o nabicol ou a lombarda.

En concreto, segundo apuntou o CSIC, diríxese a científicos e expertos que investigan en temas "moi diversos dentro desta familia de plantas, incluíndo estudos de diversidade xenética, calidade nutricional, resistencia a pragas e patógenos, agronomía e adaptación das plantas a factores ambientais adversos".

O prazo de inscrición e de envío de propostas de temas para presentar durante o evento a través de comunicacións orais ou pósteres está aberto ata o 1 de marzo a través da páxina web do simposio http://brassica2017.com/web/.

O simposio desenvolverase a través de conferencias a cargo de científicos recoñecidos no estudo das brásicas e de mesas redondas, así como de sesións de comunicacións orais e pósteres.