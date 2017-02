Anthrax e Sepultura, novas confirmacións para o Resurrection Fest 2017

O Resurrection Fest de Viveiro desvelou este venres unha nova lista de confirmacións para a súa edición de 2017, entre as que destacan dúas das bandas máis destacadas do metal internacional como son Anthrax e Sepultura

A banda de Scott Ian e Joey Belladonna, un dos históricos 'Big Four' do thrash metal, estarán na cita de Viveiro por primeira vez como un dos nomes principais do cartel do festival para facer un repaso á súa extensa discografía.

Pola súa banda, a brasileiros Sepultura de Andreas Kisser e Derrick Green actuarán o día da warm-up de presentación, na que se esperan clásicos do 'Roots', 'Arise' ou 'Chaos A.D.'

Tamén actuará a banda alemá de death metal Deserted Fear presentando o seu novo traballo "Dead Shores Rising", xunto a The Menzingers ou os italianos Talco, unha das bandas de ska máis importantes da actualidade.

Undeclinable Ambuscade, CJ Ramone, Obey The Brave, Here Comes The Kraken, Parazite e os galegos Aphonnic e Display of Power completan o elenco de nomes desta nova onda de confirmacións.

O Resurrection Fest, que se celebrará entre o 5 e o 8 de xullo, ofrecerá máis de 100 bandas repartidas en catro escenarios ao longo de catro días de actuacións, entre as que se atopan Rammstein, Obituary, Mastodon, Rancid, ou Suicidal Tendencies.