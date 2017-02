A volta do alcalde díscolo á Deputación de Lugo recibiu a luz verde en Madrid

A Comisión Xestora do PSOE en Ferraz "animou" a buscar o acordo para incorporar ao goberno da Deputación de Lugo ao alcalde díscolo de Becerreá, Manuel Martínez, selado o xoves co apertón de mans entre o presidente provincial, Darío Campos, e o novo vicepresidente da institución.

Darío Campos e Manuel Martínez anuncian a reincorporación do segundo ao Grupo Socialista e o seu nomeamento como vicepresidente da Deputación de Lugo | Fonte: EP

Así o manifestou este venres o portavoz socialista e ata o xoves vicepresidente provincial, Álvaro Santos, quen explicou que Martínez se incorpora ao goberno e tamén recupera a súa "adscrición" ao Grupo Provincial Socialista.

MÁIS DE CATRO MESES NEGOCIANDO

Santos, que se ocupará agora de Relacións Institucionais, compareceu en rolda de prensa na sede dos socialistas de Lugo. "A comisión xestora de Madrid animábanos a buscar un punto de encontro e aquel escenario onde puidésemos ser máis fortes e puidésemos ter máis capacidade de sacar adiante a nosa formulación", sostivo.

Ademais, explicou que este acordo con Martínez viña fraguando "desde finais de outubro" do pasado ano. Tamén corroborou que foi o xoves cando "se materializa a súa inclusión dentro da disciplina do Grupo Provincial Socialista e o grupo comunica á Deputación de Lugo a súa adscrición ao grupo".

Sobre o expediente de expulsión do PSOE que se abriu a Martínez por apoiar propostas do PP cando era deputado non adscrito, Santos puntualizou que se lle trasladará "esta situación de aceptación de todo o Grupo Provincial Socialista". "Pola nosa banda ese asunto está resolto", abundou.

"NINGUNHA CESIÓN"

Álvaro Santos foi ata o xoves vicepresidente da Deputación e tras o cambio de escenario insistiu en que non se produciu "ningunha cesión, ningún sacrificio, nin ningunha decapitación" sobre a súa persoa. Ademais, admitiu que sente satisfeito coa portavocía do grupo e levando a área de Relacións Institucionais e de Goberno Interior.

No entanto, Santos recoñeceu que a volta de Martínez "xerou controversias", mesmo "diferentes opinións no seo do partido socialista e fóra do seo do partido socialista", segundo concluíu.